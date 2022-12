Equipe de France : Les dernières révélations sur l'affaire Benzema

Publié par Enzo Vidy le 23 décembre 2022 à 10:37

Après le forfait de Karim Benzema avec l'Equipe de France pour la Coupe du monde, voici les dernières révélations sur cette affaire.

Le 19 novembre dernier, l'Equipe de France est à trois jours de son premier match dans cette Coupe du monde 2022 face à l'Australie. Décimé par les blessures depuis plusieurs mois, le groupe des Bleus est rempli d'incertitude concernant certains joueurs, dont Karim Benzema. L'entraînement collectif démarre, et au bout de quelques minutes, la foudre s'abat à nouveau sur les Tricolores. L'attaquant madrilène ressent une douleur aux ischios, et est conduit à l'hôpital. Son forfait sera finalement acté en fin de soirée. Terrible nouvelle pour Didier Deschamps, mais pas le temps de tergiverser, l'Equipe de France doit être prête pour le match face à l'Australie le 22 novembre. Les jours passent, les Bleus assurent l'essentiel dans leur groupe avec deux victoires en deux matchs, 4-1 face à l'Australie et 2-1 face au Danemark, et le 29 novembre, la presse espagnole lance une improbable rumeur.

Karim Benzema pourrait faire son retour en Equipe de France pour la suite du Mondial. Interrogé sur le sujet quelques heures avant la rencontre face à la Tunisie, perdu 1-0 par les Bleus, Didier Deschamps n'avait pas voulu s'éterniser sur le sujet : "Wow... Vous cherchez des trucs, là. Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit. Vous connaissez la situation. Après, je ne sais pas qui a dit quoi, où, comment, mais j'ai échangé avec Karim après son départ et vous connaissez les délais pour qu'il soit rétabli." Depuis, les Tricolores sont allés chercher une quatrième finale de Coupe du monde, mais n'ont pas réussi à s'imposer face à l'Argentine, en s'inclinant aux tirs au but. Après cette défaite, le sujet Benzema a refait surface, et d'incroyables révélations ont vu le jour ces dernières heures.

Equipe de France : Romain Molina balance tout sur l'affaire Benzema

Il y a quelques jours déjà, le journaliste d'investigation, Romain Molina, avait expliqué sur sa chaîne YouTube que Hugo Lloris et Antoine Griezmann s'étaient réjouis du départ de Karim Benzema suite à sa blessure. Mais jeudi soir, le journaliste a posté une nouvelle vidéo sur le cas Benzema en Equipe de France, et a expliqué ce qui s'était réellement passé. Selon lui, le retour de l'attaquant madrilène lors de l'Euro 2020 a posé des problèmes en internes. Il affirme qu'Antoine Griezmann et Paul Pogba auraient eu peur que Karim Benzema ne prenne toute la lumière.

Autre précision donnée par Romain Molina, le fait que le dernier vainqueur du Ballon d'Or n'ait pas remercié Didier Deschamps lors de la remise du trophée aurait été très mal vu au sein de l'Equipe de France. Enfin, il explique que la FFF n'a pas apprécié la prise de parole d'Aurélien Tchouaméni en conférence de presse pour prendre la défense de son coéquipier du Real Madrid. À l'heure actuelle, aucun membre de l'Equipe de France n'a réagi concernant ces révélations, mais elles ne devraient pas manquer de faire parler dans les prochaines heures.