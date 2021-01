Stade Rennais : Julien Stéphan prévient l'OM sur l'arbitrage

Publié le 28 janvier 2021 à 17:45

Le Stade Rennais retrouve déjà l'OM en Ligue 1, après un match aller qui a eu lieu fin décembre et qui a contribué au renouveau des Rouge et Noir et à la chute de l'OM. Après cette rencontre, une polémique avait enflé sur l'arbitrage de Clément Turpin, qui avait expulsé Pape Gueye en première période. Mais pour le coach rennais, l'Olympique de Marseille est arbitré comme tous les autres équipes.

Le Stade Rennais retrouve l'OM et ses cartons jaunes

C'est un match compliqué qui attend les Rennais, samedi, au Vélodrome face à un OM qui sera sûrement revanchard. Les Marseillais avaient vécu le match aller comme une vraie injustice, perdu au Roazhon Park (1-2), alors qu'ils menaient au score. L'expulsion de Pape Gueye pour un second carton jaune avant la 40e minute avait précipité la chute des Olympiens, qui n'y arrivent plus en Ligue 1 depuis. "Le match aller, c'était hier. Il y avait une faute de Gueye avant celle-là (du deuxième jaune) qui méritait un carton jaune. Gueye aurait dû être exclu avant. Nous, on en a pas parlé pendant trois jours, a constaté Julien Stéphan. Les décisions des arbitres font partie du jeu."

L'entraîneur du Stade Rennais n'est pas inquiet pour la rencontre de samedi. "Je suis sûr qu'on aura un très bon arbitrage samedi. Les arbitres sont intègres et honnêtes, ils prennent leur décision en leur âme et conscience. L'OM, c'est l'équipe qui prend le plus de cartons et si ça continue dans le temps, c'est qu'il y a une raison", a estimé Julien Stéphan. En effet, Marseille, à l'aide de graphiques, avait tenté de prouver qu'il était plus sanctionné que les autres équipes. Mais Rennes aussi a des soucis avec l'arbitrage. Clément Grenier s'en est plaint après la défaite du SRFC contre le LOSC dimanche. "On a parlé avec Pascal Garibian (le patron de l'arbitrage français, ndlr), il nous a dit qu'il n'y avait pas de sujet." Cependant, le coach du Stade Rennais n'est pas fermé à une évolution des pratiques pour les arbitres. "Les entendre, si ça peut améliorer les choses, pourquoi pas ?"

Julien Stéphan se méfie de l'Olympique de Marseille

Une victoire du Stade Rennais au Vélodrome mettrait les Marseillais à distance des Rouge et Noir. Mais prudence, l'OM va montrer un nouveau visage avec ses recrues. "Marseille a toujours beaucoup d'individualités et de talent dans le domaine offensif. Il faudra voir aussi comment ils jouent avec Milik. Ils ne prennent pas énormément de buts." Des qualités qui peuvent être mises à mal par le huis clos que subissent les clubs français. "Depuis le huis clos, on voit que des résultats à domicile sont différents, a confié Julien Stéphan. L'impact du public est très fort et très important dans les résultats à domicile. C'est peut-être renforcé dans les stades où les ambiances sont chaudes, c'est le cas à Marseille, c'est le cas chez nous. Malheureusement, on s'est accommodé de cette situation... On l'a pas le choix."

Pour cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1, Alfred Gomis fera son grand retour dans les buts rennais. "C’est Alfred (Gomis) qui jouera samedi. On a discuté bien évidemment. Romain (Salin) comprend très bien la situation, il y a un peu de déception mais il est tourné vers le bien du collectif. Alfred est libéré physiquement, il n’a pas de pépins, il est prêt pour pouvoir jouer."













Par Matthieu