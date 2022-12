Equipe de France : Didier Deschamps bientôt fixé sur son avenir

Publié par Enzo Vidy le 22 décembre 2022 à 13:30

Après le beau parcours de l'Equipe de France en Coupe du monde, il y a du nouveau concernant l'avenir de Didier Deschamps.

C'est la grande interrogation après l'épopée des Bleus à la Coupe du monde. À la tête de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps n'est pas certain de continuer l'aventure avec les Tricolores. Interrogé au micro de TF1 à l'issue de la finale perdue face à l'Argentine dimanche dernier, le sélectionneur des Bleus était resté assez énigmatique. "L'important c'est l'équipe de France, elle est au dessus de tout. Je verrai mon président en début d'année comme c'était prévu et on verra bien mais ce soir j'ai pas envie de parler de ça !"

De son côté, Noël Le Graët est formel, il souhaite prolonger Didier Deschamps à la tête de l'Equipe de France jusqu'en 2024. Mais dans un entretien accordé à Ouest-France ce jeudi, il a déclaré que la décision était entre les mains du sélectionneur des Bleus. "Il a les cartes en mains pour une prolongation, car je lui avais dit qu’à partir du moment où on était dans le dernier carré du Mondial, la décision lui appartenait. On va se voir à Guingamp."

Equipe de France : L'avenir de Didier Deschamps scellé la semaine prochaine

Au cours de l'entretien accordé à Ouest-France, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a confirmé que le rendez-vous avec Didier Deschamps se tiendrait la semaine prochaine à Guingamp. L'avenir du sélectionneur et de l'Equipe de France devrait donc être acté rapidement. Pour rappel, depuis son arrivée à la tête des Bleus en 2012, Didier Deschamps possède un bilan plus que positif. Lors de la Coupe du monde 2014, l'Equipe de France s'était hissé jusqu'en quart de finale avant de tomber face à l'Allemagne, futur champion du monde cette année-là.

Deux ans plus tard, les Bleus disputeront la finale de l'Euro 2016 au Stade de France, mais tomberont face au Portugal. En 2018, l'Equipe de France glane sa troisième étoile en Russie. Et malgré un Euro 2020 raté, Didier Deschamps a gardé la confiance de Noël Le Graët pour cette Coupe du monde 2022 où les Bleus ont terminé finalistes de la compétition. Désormais, la décision appartient au sélectionneur Tricolore, et quelque soit l'issue finale de ce rendez-vous à Guingamp, l'Equipe de France sortira grandie du mandat de Didier Deschamps.