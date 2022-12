FC Nantes : L'énorme coup de pression de Kita sur Kombouaré

Publié par Ange A. le 24 décembre 2022 à 03:41

Président du FC Nantes, Waldemar Kita a accentué la pression sur Antoine Kombouaré à quelques jours de la reprise du championnat.

Le FC Nantes a terminé sa préparation sur une défaite. Les Canaris se sont inclinés (2-1) face au FC Lorient, surprenant 5e de Ligue 1. Pas de bon augure avant le retour de Nantes en championnat. Seulement 15e de Ligue 1, le club des bords de l’Erdre se déplace sur la pelouse de Troyes mercredi. En marge de cette affiche, Waldemar Kita est monté au créneau. L’occasion pour le président nantais de mobiliser Antoine Kombouaré et ses troupes. Le patron du FCN attend un meilleur visage en championnat avant de retrouver l’Europe dans deux mois. « Maintenant, nous n’avons plus le droit à l’erreur en Ligue 1, nous sommes quinzième et les quatre derniers sont relégués. Nous devrons absolument battre nos adversaires directs pour nous maintenir en première division et espérer un exploit en Europa League », a déclaré le dirigeant nantais au micro de TuttoJuve.

FC Nantes : Kita attend un exploit contre la Juventus

Dans sa sortie, le président du FC Nantes s’est également projeté sur la double confrontation à venir contre la Juventus de Turin. Canaris et Bianconeri s’affronteront en barrages de la Ligue Europa. Pour Waldemar Kita, la Vieille Dame est favorite pour cette affiche. Le patron du FCN espère néanmoins qu’Antoine Kombouaré et ses poulains vont créer la surprise. Il mise notamment sur l’appui de La Beaujoire pour influencer cet adversaire de prestige.

« La Juventus est le grand favori dans cette double confrontation, mais l’histoire du football a déjà prouvé que rien n’est gagné avant le coup de sifflet final. Nous partirons avec notre force et notre détermination, je suis sûr de ce dont cette équipe est mentalement capable », a-t-il souligné non pas sans rappeler de récents exploits de son équipe à domicile contre l’Olympiakos ou encore le PSG.