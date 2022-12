FC Nantes : Waldemar Kita lance déjà le choc contre la Juventus

Publié par Ange A. le 05 décembre 2022 à 04:25

Président du FC Nantes, Waldemar Kita a lancé une pique à un cadre de la Juventus de Turin, futur adversaire des Canaris en Ligue Europa.

Malgré ses difficultés en championnat, le FC Nantes reste engagé en Coupe d’Europe. Les Canaris ne sont que 15es à la trêve et restent sur quatre matchs sans victoire, dont trois nuls et une défaite. Le FCN est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa. Le club des bords de l’Erdre sera opposé à la Juventus de Turin en Coupe d’Europe. En marge de ce prochain rendez-vous européen, Waldemar Kita s’est exprimé au sujet d’un cadre des Bianconeri. À la veille du huitième de finale remporté par les Bleus en Coupe du monde, le patron des Canaris a piqué Wojciech Szczesny, le portier de la Pologne et également rempart de la Juventus.

FC Nantes : Waldemar Kita se paie déjà Szczesny

Le président du FC Nantes s’est laissé aller à la comparaison entre Alban Lafont, le numéro 1 du FC Nantes, et son homologue turinois. Pour le président nantais, il n’y a pas photo entre les deux hommes. « Szczesny est très impressionnant. Lafont n’a rien à lui envier. N’oublions pas qu’il a neuf ans de moins », a lancé le dirigeant nantais dans les colonnes de Ouest France. Éliminé du Mondial avec la Pologne, le gardien âgé de 32 ans a réalisé un bon tournoi. Il a notamment stoppé deux penaltys en phase de poules, dont un de Lionel Messi.

Quant à Alban Lafont, le capitaine du FC Nantes espérait de nouveau être convoqué par Didier Deschamps. Le gardien nantais avait été appelé en renfort lors de la dernière trêve précédent le Mondial. Mais il était resté sur le banc, devancé par des anciens comme Alphonse Aréola et Steve Mandanda. Le portier canari devrait être galvanisé par la dernière sortie de son président. Laquelle ne manquera pas de courroucer davantage le dernier rempart turinois.