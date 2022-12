ASSE : L'espoir de maintien renaît pour l'AS Saint-Etienne

Publié par Thomas le 26 décembre 2022 à 11:20

Au fond du gouffre après 15 journées de Ligue 2, l' ASSE compte bien repartir de l'avant et a de bonnes raisons de croire au maintien.

Ce lundi, l’AS Saint-Etienne retrouve le chemin de la Ligue 2, avec une rencontre cruciale contre le FC Annecy à 17h. Plus qu’un simple match, l' ASSE abordera cette opposition contre le 15e comme une finale avant l’heure. Bon dernier du championnat, le club ligérien fait logiquement craindre à ses plus fidèles supporters une nouvelle relégation, cette fois-ci en National. Une situation préoccupante qui a récemment poussé le board stéphanois à mettre la main au portefeuille pour enrôler Gaëtan Charbonnier de l’AJ Auxerre. En attendant d’autres arrivées dans le Forez, l’ ASSE cherchera à remonter la pente et peut s’appuyer sur une trêve internationale arrivée au meilleur des moments.

Si pour certains clubs, la Coupe du monde a eu un effet néfaste sur leur dynamique en championnat, en ce qui concerne l’ ASSE, la tendance est bien différente. En pleine chute au classement, les Verts ont pu profiter de la longue pause occasionnée par le Mondial pour souffler et se requinquer. Une reconstruction qui est passée par le retour de Roland Romeyer en terre ligérienne, mais également par les nombreuses restructurations d’effectif en interne. En plus de Charbonnier, l’ ASSE a accueilli une préparatrice mentale et a mis un place un plan ambitieux pour le mercato hivernal. En d’autres termes, l’optimisme est de mise au sein du club pour une remontée rapide au classement.

ASSE : Soucasse envoie un message fort pour la deuxième partie de saison

Si des supporters affichent un certain pessimisme concernant l’issue de la saison de l' ASSE, pour d’autres, cette reprise du championnat, ce lundi, fait figure de nouvelle saison pour l’équipe ligérienne. C’est notamment l’avis du président exécutif de l’AS Saint-Etienne, Jean-François Soucasse, qui croit dur comme fer à un retour en forme des Verts post-Mondial.

"Les joueurs sont partis en vacances en se disant que cela ne pouvait pas continuer comme cela. Qu'il fallait s'y mettre. Cette trêve est arrivée au bon moment. On repart avec de l'enthousiasme", a annoncé le dirigeant avant d’enchaîner : "la deuxième partie de saison va être proactive, productive. On va retrouver le fil. On veut tous écrire une nouvelle page ". De quoi rassurer le Peuple Vert ? Les fans de l' ASSE pourront se faire une première idée ce lundi à 17h, lors du choc face à Annecy.