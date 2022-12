Annecy-ASSE : La compo de Batlles tombe avec du changement !

Publié par Thomas le 26 décembre 2022 à 09:11

Ce lundi, l'AS Saint-Etienne se déplace à Annecy pour la 16e journée du championnat. Découvrez la compo de l' ASSE concoctée par Laurent Batlles.

C’est la reprise pour l’AS Saint-Etienne, qui entame son opération remontée ce lundi après-midi, à 17 heures, contre le FC Annecy. Le club ligérien, bon dernier de Ligue 2 BKT, est dans l’obligation de résultat ce soir pour ne pas s’enliser dans une crise sportive sans précédent avant la trêve hivernale. Pour ce faire, Laurent Batlles sera privé de certains cadres, suspendus ou blessés. " On a des suspendus : Jimmy Giraudon et Jean-Philippe Krasso. Thomas Monconduit ne sera pas apte, Sergi Palencia et Etienne Green également. Abdoulaye Bakayoko a repris ce matin (jeudi), à voir comment évolue sa cheville. Antoine Gauthier s’est également fait mal lors de la séance du jour ", a annoncé l’entraîneur des Verts la semaine dernière. De quoi entrevoir un onze remanié pour l’ ASSE contre les 15es de Ligue 2.

ASSE : Un nouveau championnat débute pour l’AS Saint-Etienne ce lundi

" Ce n’est jamais évident de sortir d’un tel match et d’être dernier de son championnat. Cette trêve a fait du bien à tout le monde. Elle nous a permis de travailler sans le couperet des matches. " Avec ces mots prononcés en conférence de presse, Laurent Batlles annonçait un certain renouveau pour l’AS Saint-Etienne, bien déterminée à sortir rapidement de la zone rouge.

En attendant le mercato hivernal, le club stéphanois est parvenu à enrôler l’Auxerrois Gaëtan Charbonnier, qui endossera le N°10 pour le reste de la saison. Un renfort de poids, qui a tout de même créé un certain trou dans les économies ligériennes mais qui devrait aider Batlles et son équipe à se requinquer offensivement. Malgré la présence de l’attaquant de 33 ans contre Annecy ce lundi, c’est Ibrahima Wadji qui devrait débuter la rencontre en pointe, comme le révèle L’Equipe ce matin. Dans un 4-3-3, qui semble être son nouveau système pour la saison, Laurent Batlles devrait aligner une charnière Nadé-Briançon, avec le jeune Anas Namri à droite et Léo Pétrot dans le couloir gauche.

Compo probable de l’ ASSE contre le FC Annecy

Gardien : M. Dreyer

Défenseurs : A. Namri, A. Briançon, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : B. Bouchouari, L. Mouton, V. Lobry

Attaquants : D. Chambost, I. Wadji, M. Cafaro