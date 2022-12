ASSE : Saint-Etienne menacée de relégation en National, c'est normal !

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2022 à 04:15

Dans son analyse sur la situation actuelle de l’ ASSE, le journaliste Grégory Schneider n’est pas surpris par la dernière place des Verts en Ligue 2.

L’ ASSE est dernière de Ligue 2 depuis la 15e journée disputée le 13 novembre, avant la trêve internationale due à la Coupe du monde 2022. Les Verts sont restés la lanterne rouge à la suite de leur défaite face au FC Annecy (2-1), lundi, lors de la reprise du championnat. Une défaite qui a encore plongé l’AS Saint-Etienne dans une crise de résultats. Même l’entraineur n’arrivait pas comprendre l’attitude de ses joueurs. Surtout qu’ils ont travaillé d’arrache-pied pendant la trêve du mondial, pour corriger leurs lacunes.

L’objectif de l’ ASSE est en effet de mettre fin à sa série de défaites, puis de redresser progressivement la barre lors la deuxième partie de l’exercice. Mais la reprise a encore été soldée par une défaite, la troisième de suite en championnat. Et ce n’est pas bon signe avant le prochain match contre le SM Caen à Geoffroy-Guichard, car quatre groupes de supporters stéphanois ont décidé de boycotter la 17e journée de L2, vendredi soir (19h05).

Grégory Schneider, « l' ASSE lanterne rouge de Ligue 2, cela me laisse assez froid »

Invité de L’Équipe du Soir, Grégory Schneider a livré une analyse froide sur la situation de l’ ASSE. Selon lui, il n’y a pas lieu de s’apitoyer sur le sort des Stéphanois, car ils méritent ce qui leur arrive. « Ce classement, c’est un verdict sportif, c’est la compétition », a-t-il lâché d’entrée.

« Il y a des équipes qui font bien certaines choses, des dirigeants qui font bien certaines choses et d’autres qui les font moins bien. Alors oui, ça me peine pour eux, mais comme ça me peinerait pour Niort ou Quevilly de les voir en galère. Ni plus ni moins. Cette espèce de lustre populaire ne doit pas leur donner un totem d’immunité ou des complaisances médiatiques diverses. L' ASSE lanterne rouge de Ligue 2, cela me laisse assez froid », a martelé, ensuite, le journaliste de Libération, avant d’enfoncer le clou : « Si on va par là […] on va sortir 12 clubs de Ligue 2 qui méritent de manière patrimoniale et qui ont marqué l’histoire, je ne vois pas pourquoi il y aurait un privilège pour l’ ASSE ».

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne a été reléguée en Ligue 2 en mai 2022, à l’issue des barrages contre l’AJ Auxerre. Cette saison, où quatre clubs descendent en division inférieure, les Verts sont encore menacés de relégation en National.