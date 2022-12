ASSE Mercato : Une piste chaude de Saint-Etienne approuvée

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2022 à 22:34

Alors que la signature de Dennis Appiah à l’ ASSE est dans les tuyaux, un ancien entraineur du défenseur du FC Nantes se prononce sur son arrivée à Sainté.

Annoncé comme la prochaine recrue de l’ ASSE, Dennis Appiah serait une bonne pioche pour l’équipe de Laurent Batlles, selon son ancien entraineur au SM Caen, Patrice Garande. « Déjà Dennis c’est un top mec, un super gars, car je ne dissocie pas le joueur et l’homme. Pour un entraineur, c’est du pain béni d’avoir un joueur comme ça. Ça bosse, c’est à l’écoute », a-t-il validé, pour le site Poteaux Carrés. L’arrière latéral droit, proche de l'AS Saint-Etienne, a joué sous les ordres du technicien de 62 ans pendant trois saisons, de 2013 à 2016. Et Patrice Garande « ne garde que de bons souvenirs » de lui.

À l’ ASSE, Dennis Appiah devrait prendre la place d’Yvann Maçon, prêté par au Paris FC à l’automne. Mais grâce à sa polyvalence, il pourrait bien dépanner tant à gauche que dans l’axe de la défense des Verts. Il est décrit comme un vrai couteau suisse par son ancien coach. « Dennis est vraiment un très bon joueur, qui a la particularité de pouvoir jouer dans une défense à quatre comme latéral droit. Il peut jouer aussi dans un système à cinq comme piston, car il a cette capacité à prendre le couloir et à répéter les efforts. Dennis peut même jouer comme latéral gauche ou dans l’axe ».

ASSE Mercato : Dennis Appiah, un véritable renfort pour Saint-Etienne

Rappelons que Loïc Perrin avait pointé la défaillance des latéraux de l’ ASSE après la défaite contre le FC Metz (3-2). « Il y a des postes, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes. » De l’avis de Garande, Dennis Appiah est une solution intéressante pour les Stéphanois.

« Si ça se confirme, Appiah est un véritable renfort pour l’AS Saint-Etienne. C’est un garçon qui donne tout sur un terrain, je pense qu’il va apporter beaucoup, du fait de son expérience. Il sait prendre le couloir. Techniquement il est propre, il a la capacité d’alimenter les attaquants par ces centres devant le but. C’est un joueur dynamique qui pourrait délivrer davantage de passes décisives à mon avis ».