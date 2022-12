Real Madrid Mercato : Carlo Ancelotti scelle son avenir au Real !

Publié par Thomas G. le 29 décembre 2022 à 16:50

Interrogé en conférence de presse avant le match face à Valladolid, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s'est exprimé sur son avenir.

Reconnu à l'international, Carlo Ancelotti est considéré par beaucoup comme l’architecte du Real Madrid. L’entraîneur italien a dans un premier temps permis aux Merengues de remporter la 10e Ligue des Champions de leur histoire en 2014. Une Decima qui a par la suite fait entrer le Real Madrid dans une nouvelle ère avec 5 Ligues des Champions en 8 ans.

Après un retour réussi au Real Madrid, couronné d'un nouveau sacre européen, Carlo Ancelotti serait désormais dans le viseur de la fédération brésilienne. L’ancien entraîneur du PSG s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse ce jeudi. « Je ne sais pas s'ils sont intéressés, ils ne m'ont pas contacté. J'apprécie l’intérêt, mais ma situation est assez claire. Je suis bien ici et jusqu'à ce que cette aventure puisse continuer, je continuerai. Je ne dirai pas que je veux partir, ça n'arrivera jamais ». Carlo Ancelotti était la cible numéro 1 de la Fédération brésilienne après l’éviction de Tite mais son souhait serait donc de rester au Real Madrid pour continuer de marquer l’histoire.

Real Madrid Mercato : Carlo Ancelotti évoque la situation d’Eden Hazard

Eden Hazard a vécu une première partie de saison difficile avec une rétrogradation dans la hiérarchie et de nombreuses blessures. L’international belge est bien décidé à regagner la confiance de Carlo Ancelotti pour retrouver du temps de jeu. L’entraîneur du Real Madrid s’est notamment exprimé sur sa situation en conférence de presse, se montrant optimiste sur la forme affichée de son attaque. « Je le vois bien, il s'est bien entraîné. Je le vois mieux qu'avant la Coupe du monde, il a bien profité de la préparation pour travailler. Avec tous les matchs que nous avons, nous devons utiliser toute l'équipe et Hazard sera l'un de ceux qui jouera le plus dans cette seconde partie de saison. » Eden Hazard devrait donc avoir sa chance à partir de janvier. Une aubaine pour l’ancien prodige du LOSC, qui souhaiterait se montrer décisif et convaincre les dirigeants du Real Madrid de lui offrir un nouveau contrat.