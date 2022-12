FC Barcelone Mercato : Un transfert avorté à cause des supporters ?

Publié par Jules le 29 décembre 2022 à 16:39

À quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, le FC Barcelone s'active déjà pour son recrutement qui s'annonce d'ores et déjà agité.

Leaders de Liga avant la trêve internationale liée à la Coupe du monde 2022, les Blaugranas devraient s'activer dans les prochaines semaines pour se renforcer afin de conserver cette place en tête du championnat espagnol. En plus des arrivées que devrait enregistrer le FC Barcelone, le club catalan pourrait officialiser quelques départs dès le mois de janvier.

En effet, la liste des indésirables est plutôt garnie du côté du Barça. Parmi les joueurs annoncés sur le départ, on retrouve notamment Memphis Depay, qui n'est plus en état de grâce en Catalogne et qui pourrait prendre la porte durant le mois de janvier. Plusieurs clubs se seraient déjà renseignés concernant l'international néerlandais, notamment des clubs français, mais aussi et surtout Man United, qui semble être le plus avancé sur ce dossier. Néanmoins, l'opération pourrait capoter pour une raison assez surprenante.

FC Barcelone Mercato : Les supporters de Man United réticents pour Memphis Depay

Les relations entre le FC Barcelone et l'Angleterre pourraient se réchauffer prochainement. En plus du possible transfert de Franck Kessié à Tottenham, Memphis Depay pourrait, quant à lui, retourner à Manchester United. Cependant, cette possibilité n'enchanterait pas tout le monde côté Mancuniens, à commencer par certains supporters qui seraient contre l'idée de voir arriver le Néerlandais.

Dans des propos rapportés par The Sun, plusieurs supporters de Man United ont expliqué leur méfiance quant au potentiel transfert de l'attaquant du FC Barcelone. "Nous avons ramené d’autres joueurs et regardez ce qui s’est passé ", explique l'un d'eux en mentionnant les cas de Pogba et de Ronaldo. " Non, absolument non, nous avons Sancho et Antony, donc non ", déclare un autre fan des Red Devils. L'accueil de l'ancien Lyonnais pourrait donc être mitigé en cas d'arrivée à Manchester.