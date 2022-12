OL Mercato : Clap de fin à Lyon pour une piste en Serie A

Publié par Jules le 21 décembre 2022 à 17:30

Tandis que le mercato va bientôt ouvrir ses portes, l'une des pistes de l' OL pour le mois de janvier s'éloigne de plus en plus.

Arrivé en plein milieu de saison à l' OL, Laurent Blanc n'a pas pu faire ses propres recrutements lors du dernier mercato estival, ce qui a eu tendance à agacer l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France, obligé de composer avec les forces déjà présentes au moment de son arrivée. Ainsi, le coach de l'Olympique Lyonnais espère pouvoir faire des recrues cet hiver et pourra profiter d'une belle enveloppe offerte par John Textor, nouveau propriétaire du club depuis quelques jours seulement.

L'OL semble avoir besoin de recruter lors du mois de janvier pour sortir de la mauvaise passe que connaît l'Olympique Lyonnais en championnat. Actuellement 8e de Ligue 1, les Gones vont devoir rapidement remonter la pente pour réussir à accrocher une place qualificative en Coupe d'Europe afin de ne pas vivre une nouvelle saison sans compétition continentale. Malheureusement pour Laurent Blanc, l'une de ses cibles prioritaires lui aurait déjà échappé avant même l'ouverture du marché des transferts.

OL Mercato : Les chances se réduisent pour Lyon dans le dossier Karsdorp

Annoncé comme l'une des pistes prioritaires pour se renforcer au poste de latéral, le dossier menant à Rick Karsdorp semble se complexifier de jour en jour pour l'Olympique Lyonnais. Comme l'explique La Gazzetta dello Sport, la tendance serait en train de s'inverser concernant le Néerlandais pour plusieurs raisons. L'une d'elles est que l'AS Rome veut un transfert sec de 10 millions et n'acceptera ni de prêt, ni de somme inférieure à celle demandée, ce qui n'arrange pas les affaires de l' OL qui souhaite un prêt avec option d'achat pour le latéral droit.

En plus de cela, le média italien explique que, depuis la reprise, le joueur est exemplaire, ce qui aurait fait changer d'avis José Mourinho. En effet, un clash entre l'entraîneur de l'AS Rome et Rick Karsdorp avait poussé le joueur sur la liste des transferts. Le dossier semble donc être de plus en plus complexe pour l' OL, qui devra sans doute explorer d'autres pistes.