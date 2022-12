ASSE Mercato : Des recrues attendues très prochainement à Sainté !

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2022 à 13:11

Après un début de saison catastrophique, l’ ASSE travaille au renforcement de son équipe. Batlles attend donc des recrues, mais reste discret sur les noms.

L’ ASSE s’active pour renforcer l’équipe de Laurent Batlles pendant le mercato hivernal, conformément à la décision arrêtée lors de la réunion de crise du lundi 14 novembre. Après l’attaquant Gaëtan Charbonnier, arrivé dans le Forez en tant que joker, l’AS Saint-Etienne cherche en priorité un gardien de but, un défenseur central et des arrières latéraux au profil de vrai piston. Annoncé par plusieurs médias et confirmé par Antoine Kombouaré, Dennis Appiah (30 ans) devrait rejoindre l’ ASSE dans les prochains jours. Le défenseur du FC Nantes va prendre la place d’Yvann Maçon, prêté au Paris FC en novembre.

Les Stéphanois négocient également le transfert du gardien de but Gautier Larsonneur (25 ans) avec Valenciennes et le Stade Brestois. La rumeur du pré-mercato fait aussi écho d’un nouvel intérêt des Verts pour Pape Abou Cissé (27 ans). Joueur de l'Olympiakos Le Pirée (en Grèce), le défenseur axial sénégalais avait été prêté à l’ ASSE, entre janvier et mai 2021.

ASSE Mercato : « Dans trois jours, des choses vont peut-être arriver », annonce Batlles

Interrogé en conférence de presse sur le mercato d’hiver des Verts, Laurent Batlles n’a pas confirmé les pistes évoquées. Il est resté flou au sujet des renforts attendus à Saint-Etienne. « Aujourd’hui, j’ai l’effectif que j’ai et j’en suis très content, on verra ce qu’il se passera ensuite […], dans trois jours des choses vont peut-être arriver », a-t-il confié dans des propos rapportés par But Football Club. Face à l’insistance des journalistes, l’entraineur de l’ ASSE est resté droit dans ses bottes concernant le prochain mercato hivernal. « Ce n'est pas le moment d'en parler. Les joueurs n’ont pas besoin de ça, il faut se concentrer sur le match de vendredi (face au SM Caen), mais après on sera toujours à même d’en parler », a déclaré l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne.