RC Lens Mercato : Une recrue hivernale du RCL déjà sur le départ

Publié par ALEXIS le 29 août 2022 à 19:16





RC Lens Mercato : Une recrue hivernale, n’ayant pas réussi son adaptation au RCL, est déjà sur le départ. Un retour dans son club d’origine est envisagé.

RC Lens Mercato : Patrick Berg retourne au Bodo/Glimt en Norvège

Recruté par le RC Lens lors du mercato hivernal, Patrick Berg est en grande difficulté depuis son arrivée au Racing Club de Lens en janvier 2022. Annoncé comme le successeur de Seko Fofana, qui était en instance de transfert l’hiver dernier, le milieu défensif a du mal à s’imposer dans l’équipe de Franck Haise. Six mois après son arrivée, il est annoncé sur le départ et pourrait quitter le RCL dans les derniers instants du mercato. Selon les informations de Foot Mercato, Patrick Berg « va quitter dans les prochaines heures » et retourner dans son ancien club, Bodo/Glimt.

Un transfert sec qui ne rapportera rien aux Sang et Or, comme le souligne la source. « Il s'agira sans doute d'une opération blanche pour le RC Lens puisque le transfert avoisinerait les 4,5 M€ », a indiqué le média spécialisé. Pour rappel, le club Artois avait déboursé le même montant lors du transfert de l’international norvégien (11 sélections) à Lens.

RC Lens Mercato : Le milieu défensif repousse l'offre du Standard

Il y a quelques jours, le nom de Patrick Berg a aussi été associé au Standard de Liège. Séduit par le profil du joueur lensois, le club belge lui aurait transmis une proposition pour s’attacher ses services. Selon Pol B, il s’agit d’une demande de prêt avec une option d'achat fixé à 4 M€. Mais le N°6 du RC Lens n’a pas été réceptif à l’offre des Rouges, préférant retrouver son club formateur dans son pays natal. La saison dernière, Patrick Berg a fait 14 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire seulement à deux reprises. Ce début d'exercice 2022-2023, il a joué 3 bouts de matches, soit 22 minutes de jeu cumulées. Comme quoi, il ne rentre pas dans les plans de Franck Haise.