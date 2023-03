Publié par ALEXIS le 16 mars 2023 à 20:35

Prêté à l’ ASSE pour la saison 2022-2023, Mathieu Cafaro a pris une décision sur son avenir. Il l'a dévoilé en conférence de presse, ce jeudi.

Mathieu Cafaro a accompagné son entraîneur Laurent Batlles devant les médias, pour évoquer le match contre le Havre, samedi à 15h. Victime d'un torticolis, l’ailier gauche compte bien apporter sa touche et son engagement, lors des derniers matchs décisifs du championnat, en vue du maintien de l'AS Saint-Etienne.

« J'essaye d'aider l'équipe le plus possible. On est sur une belle dynamique et ça fait du bien à tout le monde. Il faudra faire tourner le compteur pour se libérer du poids du maintien et viser ensuite le plus haut possible », a-t-il déclaré. Notons que l’ ASSE est remontée à la 13e place avant d’affronter le Havre, en Normandie, en ouverture de la 28e journée de championnat. Mais les Stéphanois s’étaient lourdement inclinés (0-6), lors du match aller à Geoffroy-Guichard, en août 2022.

Ils avaient terminé le match à 8 contre 11, après les expulsions d’Anthony Briançon, de Mathieu Cafaro et d'Étienne Green. Malgré cela, ils ne sont pas revanchards. « Il n'y a pas de sentiment de revanche. On veut juste rester sur notre dynamique », a précisé le N°18 de l' ASSE.

ASSE Mercato : Cafaro, « j'aimerais faire partie de l'aventure l'année prochaine »

En marge des questions autour de la rencontre avec le leader de la Ligue 2, le polyvalent joueur de l’ ASSE a dévoilé son futur dans le Forez. Prêté par le Standard de Liège, avec une option d’achat, il souhaite rester à Saint-Etienne la saison prochaine. « Le groupe en général vit bien, tout le monde vit bien ensemble. J'aimerais faire partie de l'aventure l'année prochaine », a-t-il annoncé.

Sauf que Mathieu Cafaro n'est pas le seul maître de son destin en ce moment. Il est lié au club belge jusqu'à fin juin 2025 et l' ASSE n'a encore rien décidé au sujet de la clause dans son contrat.