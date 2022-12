OM Mercato : Marseille et Toulouse à la lutte pour une pépite belge

Publié par Timothée Jean le 27 décembre 2022 à 10:27

Alors qu’ils s’affrontent dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1, l’ OM et Toulouse se disputent aussi quelques dossiers sur le marché.

À moins d’un mois de la fin du marché des transferts, plusieurs clubs français s’activent pour étoffer leurs secteurs de jeu les plus défaillants. C’est le cas notamment de l’Olympique de Marseille qui se cherche un nouveau milieu offensif sur le marché des transferts. Avec le probable départ de Gerson à Flamengo et la longue indisponibilité d'Amine Harit, le renforcement de secteur de ce jeu est devenu une priorité. C’est dans ce sens que le président de l’ OM, Pablo Longoria, et son équipe ont activé plusieurs pistes un peu partout. Et l’une d’entre elles mènerait à une pépite évoluant en Belgique, Nicolas Raskin.

Le jeune milieu de terrain belge arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Standard de Liège. Et malgré les différentes propositions de sa direction, il campe toujours sur sa position initiale, car il a des envies d’ailleurs très tenaces. Ce refus catégorique du jeune joueur passe très mal auprès des dirigeants belges. Ces derniers ont décidé de le sanctionner en l’envoyant en équipe réserve. Ils se retrouvent contraints de le vendre dès cet hiver afin d’éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison.

OM Mercato : Marseille concurrencé pour Nicolas Raskin

Flairant la bonne affaire, l’ OM se serait rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets. Sauf que l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club français sur cette piste. Selon les dernières infirmations du journaliste Alexis Bernard, le Toulouse FC songerait aussi à s’attacher les services de Nicolas Raskin, qui sera bientôt libre de tout contrat. L’ OM et le TFC resteraient ainsi très attentifs à la situation du joueur de 23 ans. Reste à savoir lequel de deux clubs de Ligue 1 remportera la bataille pour cette pépite belge. En attendant, les deux écuries s’affrontent ce jeudi soir dans le cadre de la reprise de la Ligue 1. L’ OM accueille Toulouse dans un stade Vélodrome, qui sera plein à craquer. Cette rencontre se jouera à guichets fermés.