ASSE Mercato : Un joueur offensif s'éloigne, un autre se rapproche !

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2022 à 16:35

ASSE Mercato : Ca bouge pour deux joueurs offensifs visés par Saint-Étienne. L’un n’est pas désiré par les Verts et l’autre est poussé dehors par son club.

ASSE Mercato : De Preville n'intéresse pas l'AS Saint-Étienne !

L’ ASSE attend encore de nouveaux joueurs pour renforcer l’équipe de Laurent Batlles, suite au départ de plus d’une dizaine de joueurs libres et le transfert de Lucas Gourna-Douath au RB Salzbourg. Cette semaine l’intérêt de Nicolas De Préville. L’ancien attaquant du LOSC, puis des Girondins de Bordeaux veut en effet rejoindre l’AS Saint-Étienne, selon plusieurs sources françaises dont Le Progrès. L'attaquant de 31 ans, libre de tout contrat après une saison à Metz, aurait déclaré à ses agents son envie de rallier Saint-Etienne, afin qu’ils y travaillent. L’information est confirmée par Fabien Guyon, chroniqueur sportif sur France Bleu, ce vendredi : « Nicolas De Preville aimerait rejoindre l' ASSE et l'a fait savoir à ses représentants ».

Toutefois, la direction du club relégué en Ligue 2 aurait décidé de mettre entre parenthèses la venue de l’attaquant, d’après les indiscrétions de la source. « À ce jour, les dirigeants stéphanois ne sont pas intéressés par le profil de l'attaquant de 31 ans, libre de tout contrat », a-t-elle appris. L’Insider Mohamed Toubache-Ter confirme la tendance : « Il (De Preville, ndlr) ne devrait recevoir aucune offre de Sainté… »

Mathieu Cafaro poussé dehors par le Standard de Liège

En revanche, des indices favorables sont tombés ce vendredi à l’AS Saint-Étienne dans le dossier Mathieu Cafaro. En effet, le milieu offensif, lié au Standard de Liège jusqu’en juin 2025 et estimé à 4 millions d'euros sur le marché estival, serait ciblé par les Verts. Alors que Le Progrès assure que la direction stéphanoise « discute avec Cafaro », Peuple Vert apprend que l’ancien Rémois est poussé dehors. « Le milieu offensif n'est plus désiré par le Standard de Liège. À tel point qu'il a été exclu du stage de préparation du club belge », indique le site d’actualités sur l’ ASSE. Une bonne nouvelle pour les Stéphanois qui pourraient formuler une offre dans les prochains jours pour enrôler le milieu offensif de 25 ans.