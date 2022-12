FC Nantes : Trois incertitudes au FCN pour la réception de l'AJA

Publié par Enzo Vidy le 30 décembre 2022 à 15:00

À deux jours de la réception de l'AJ Auxerre, l'entraîneur du FC Nantes a révélé quelques inquiétudes en conférence de presse.

La longue coupure d'un mois et demi liée à la Coupe du monde 2022 n'a pas vraiment l'effet escompté pour le moment au FC Nantes. Sur la pelouse de Troyes mercredi dernier, les Nantais n'ont pas réussi à s'imposer, et restent bloqués à la 16e place du championnat, avec un seul petit point d'avance sur le 17e et premier relégable, le Stade Brestois. Mais avec le calendrier mis en place par la LFP pour effacer le retard pris pendant la trêve, le FC Nantes n'a pas le temps de gamberger, et doit vite oublier cette contre-performance au stade de l'Aube.

En effet, les joueurs d'Antoine Kombouaré vont déjà retrouver les terrains avec la réception de l'AJ Auxerre dimanche à la Beaujoire, avec l'obligation de prendre les trois points sous peine d'intégrer la zone de relégation au profit des Auxerrois. À 48 heures de ce rendez-vous décisif dans la course au maintien, l'entraîneur du FC Nantes était devant la presse et a fait le point sur son groupe pour cette rencontre.

FC Nantes : Trois incertitudes annoncées par Antoine Kombouaré

Les nouvelles ne sont pas rassurantes concernant l'effectif du FC Nantes. En conférence de presse ce vendredi, Antoine Kombouaré a déclaré que Andrei Girotto était légèment touché au mollet. Malgré cela, le joueur du FCN a tout de même participé à la séance d'entraînement. Quentin Merlin n'est pas non plus épargné puisqu'il est touché au niveau des adducteurs d'après son coach, qui précise que la situation du latéral nantais reste à surveiller.

Enfin, Pedro Chirivella est légèrement touché au genou, mais Antoine Kombouaré a tenu à rassurer tout le monde à propos de son milieu espagnol : "Il me dit que ça va aller, on fera le point demain. À chaque fois qu’il fait une extension, il a des douleurs, après ça passe." Pas de forfaits officialisé pour le moment de la part de l'entraîneur du FC Nantes, mais les prochaines heures pourraient rapidement changer la donne.