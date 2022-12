FC Nantes : Kombouaré s'explique sur ses choix tactiques

Publié par Jules le 30 décembre 2022 à 12:30

Tenu en échec par l'ESTAC ce mercredi (0-0), le FC Nantes n'a pas pu ramener mieux qu'un petit point de son déplacement au stade de l'Aube.

Ce mercredi, le FC Nantes retrouvait le chemin de la Ligue 1, à l'occasion de la 16e journée du championnat. Un match important contre l'ESTAC, concurrent direct pour le maintien, durant lequel les Canaris n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets et où les hommes d'Antoine Kombouaré ont finalement concédé le match nul, malgré les changements opérés par le technicien kanak.

Comme il l'a expliqué en conférence de presse d'après-match, l'entraineur du FC Nantes voulait avant tout se montrer solide derrière pour se rassurer après une entame de saison très compliquée sur le plan défensif. " On met ce trident avec Nicolas Pallois, Jean-Charles Castelletto et Andrei Girotto, dans l’axe, tu sais que tu as une base et des repères pour ceux qui partent attaquer, explique Antoine Kombouaré. Les offensifs savent que tu as ces trois-là qui te permettent un repli défensif pour contrecarrer les attaques adverses. "

FC Nantes : Antoine Kombouaré, plutôt satisfait de sa défense

Le plan d'Antoine Kombouaré semble avoir été plutôt efficace, en témoigne le clean-sheet obtenu par la défense du FC Nantes contre l'ESTAC. En plus de cela, le coach des Canaris a pu faire entrer Charles Traoré en jeu, lui qui avait disparu des radars en raison d'une grave blessure. Une solidité défensive retrouvée qui apparaît comme une excellente nouvelle pour le FCN. " On se rassure défensivement, ça nous fait beaucoup de bien car c’est notre troisième clean-sheet de la saison. Derrière, vous voulez qu’on gagne 5-0 tout de suite ? Il faut confirmer. "

Désormais, le FC Nantes va devoir confirmer au niveau de la défense, mais également se montrer plus performant en attaque afin de remporter ses prochains matchs. " Dans l’ensemble, ça a fonctionné mais il faut travailler pour garder ça et améliorer le secteur offensif. On sait déjà qu’on est en train de se chercher encore. "