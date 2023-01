OL : Laurent Blanc confirme un terrible coup dur après Clermont

Publié par Ange A. le 02 janvier 2023 à 00:04

L’ OL s’est incliné à domicile ce dimanche contre le Clermont Foot 38. Outre ce revers, Laurent Blanc a annoncé une autre mauvaise nouvelle.

Quelques jours après son carton à Brest, l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers. Après leur victoire (4-2) lors de la reprise de la Ligue 1, les Gones effectuaient leur première sortie de 2023 ce dimanche. Le club rhodanien affrontait le Clermont Foot 38 pour la 17e journée du championnat. Seulement, l’ OL a manqué son retour au Groupama Stadium et sa première sortie de la nouvelle année. Un but de Muhammed Cham (87e) sur penalty a suffi aux visiteurs pour gâcher la première de Lyon cette année devant son public. Un terrible coup dur pour le club rhodanien qui espérait poursuivre sa remontée au classement. Suite à revers, Lyon cale à la 8e place et a enregistré une autre mauvaise nouvelle comme l’a confirmé Laurent Blanc.

OL : Inquiétude à Lyon pour Lacazette après Clermont

Après la rencontre, Laurent Blanc a donné des nouvelles d’Alexandre Lacazette. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais a demandé à sortir au cours de cette partie. L’attaquant de l’ OL a été remplacé dans la foulée par Jeff Reine-Adelaïde. Le coach lyonnais ne s’est pas montré rassurant pour son buteur vedette qui souffrirait des ischios-jambiers selon un premier bilan. « Ce n’est pas inquiétant, mais pas rassurant non plus, je viens de discuter avec lui. Il était déjà fatigué à la mi-temps, il a voulu insister mais il n’a pas pu continuer... », a indiqué l’entraîneur de Lyon selon les propos relayés par L’Équipe.

Reste maintenant à savoir si Alexandre Lacazette tiendra sa place samedi contre le FC Metz. Les Gones feront leur entrée en lice en Coupe de France contre les Grenats, actuels pensionnaires de Ligue 2. La rencontre compte pour les 32es de finale de la compétition. Incertain pour cette affiche, l’ancien Gunner compte 10 réalisations et 4 passes décisives en 17 matchs cette saison. Il n’a jusqu’ici manqué aucune rencontre de Lyon cette saison.