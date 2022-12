OL : Lacazette prévient la Ligue 1 pour la suite de la saison

Publié par Jules le 13 décembre 2022 à 03:01

Auteur d'un doublé avec l'OL face à Liverpool lors de la Dubaï Super Cup, Alexandre Lacazette est en forme, et veut bonifier cette belle performance.

De retour au club depuis cet été, Alexandre Lacazette est l'un des rares joueurs de l'OL à briller en ce début de saison. En effet, l'attaquant des Gones performe et se montre très décisif. L'ancien joueur d'Arsenal est de loin le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais depuis l'entame du championnat, alors qu'il pointe à 9 buts et 3 passes décisives en 15 rencontres de Ligue 1, dont il est le 4e meilleur buteur.

Une entame de saison canon pour l'attaquant lyonnais, mais qui ne s'accompagne pas de résultats sur le plan collectif. Lors de cette trêve internationale liée à la Coupe du monde 2022 qui se tient au Qatar, l'OL n'est que 8e de Ligue 1, avec déjà 10 points de retard sur le podium. Un bilan bien en deçà des attentes pour les Gones qui visent, comme chaque année, une qualification en Ligue des Champions à l'issue de l'exercice 2022-2023. Pour cela, il faudra se montrer bien plus tranchant en deuxième partie de saison.

OL : Alexandre Lacazette veut montrer autre chose en Ligue 1

Conscient que l'OL peut faire beaucoup mieux que cette place dans le ventre mou de Ligue 1, Alexandre Lacazette s'est prononcé sur la suite de la saison, et a assuré que les Lyonnais peuvent faire beaucoup mieux, notamment grâce à une belle preparation avant la reprise. "On a bien bossé depuis la reprise et on en avait un grand besoin, avoue le buteur des Gones. Ce succès contre Liverpool va donner beaucoup de confiance au groupe. On a tous envie de montrer un autre visage."

Alors que le club est empêtré dans une longue procédure de vente, l'OL va devoir réagir au plus vite sur le plan sportif pour tenter d'accrocher l'Europe, et ne pas se retrouver à ne disputer que le championnat, une année de plus. Pour cela, les Lyonnais pourront donc compter sur un Alexandre Lacazette affuté, qui a soif de réussite.