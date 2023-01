RC Lens : Haise confirme un objectif après l'exploit contre Paris

Publié par Ange A. le 02 janvier 2023 à 02:34

Le RC Lens a réalisé un exploit retentissant dimanche en dominant le Paris Saint-Germain. Franck Haise est revenu sur ce succès de prestige.

Après son faux pas à Nice (0-0), le Racing Club de Lens s’est ressaisi. Dimanche, le RC Lens s’est offert un prestigieux succès contre le Paris Saint-Germain. Les Sang et or se sont imposés (3-1) face aux Rouge et bleu lors du choc au sommet de la 17e journée de Ligue 1. Przemysław Frankowski (5e) a ouvert le score avant qu’Hugo Ekitike ne lui réponde trois minutes plus tard. Loïs Openda (28e) et Alexis Claude Maurice (47e) ont scellé le succès des Sang et or. Grâce à cette victoire, le club nordiste conserve sa place de dauphin du PSG et revient à quatre unités du club francilien. Tombeur de Paris, Franck Haise est conscient que son équipe a effectué un grand pas vers son principal objectif de la saison.

RC Lens : Franck Haise optimiste pour l’Europe après Paris

L’entraîneur des Sang et Or espère que son équipe pourra poursuivre sur sa lancée après son exploit contre le Paris Saint-Germain. Il estime en outre que le RC Lens a déjà assuré son maintien et peut lutter pour l’Europe. « Avec 40 points à la 17e journée, c’est déjà une belle étape, je pense qu’on est sauvés (il rigole). Il faut qu’on garde notre appétit mais aussi notre force collective et elle vient d’un état d'esprit, que quelles que soient les rencontres, on doit donner le maximum […] Mais on ne doit pas se fixer de limites. La vie, c’est un kiff quand on fait du football. On ne va pas se prendre la tête, des moments comme ça, il faut les vivre à fond et basta ! », a indiqué le technicien nordiste cité par L’Équipe. Bourreau du Paris SG, Lens effectue son entrée en lice en Coupe de France sur la pelouse de Linas-Montlhery samedi.