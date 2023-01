LOSC : La touche de l'entraineur Paulo Fonseca séduit à Lille

Publié par ALEXIS le 02 janvier 2023 à 12:43

Titulaire sous les ordres du nouvel entraineur du LOSC, Angel Gomes encense le technicien portugais mais n'hésite pas à tacler son prédécesseur Gourvennec.

Après un début de saison un peu compliqué, le LOSC se remet progressivement dans le bon sens. Le club nordiste a entamé une série positive depuis sa dernière défaite contre l’OL à Lyon (1-0), le 30 octobre, lors de la 13e journée de Ligue 1. L’équipe de Lille OSC a d'abord fait match nul face au Stade Rennais (1-1), puis a enchaîné deux victoires, respectivement contre Angers SCO (1-0) et le Clermont Foot (0-2). Les Dogues sont ainsi 7es provisoirement, avant d’affronter le Stade de Reims, ce lundi (21h), au stade Auguste Delaune. En cas de victoire, le LOSC pourrait remonter à la 5e place, si le SRFC est tenu en échec par l’OGC Nice, en clôture de la 18e journée de championnat.

LOSC : Angel Gomes encense Fonseca, comparativement à Gourvennec

En tout cas, le club lillois commence à retrouver son niveau de la saison 2020-2021, couronnée par le titre de champion de France. Un renouveau qui porte la marque de son nouvel entraineur, comme le souligne Angel Gomes. Dans des propos confiés à L’Équipe, il ne tarit pas d’éloges envers Paulo Fonseca. Selon le milieu offensif du LOSC, le Portugais a apporté du changement, sur le plan de l’organisation du jeu, comparativement à son prédécesseur Jocelyn Gourvennec.

« Notre organisation est différente. Le coach a amené de nouvelles idées, qui correspondent aux joueurs de l’effectif. Beaucoup de joueurs pointent le bout de leur nez et les entraînements sont intenses. Ça explique la différence », a-t-il déclaré dans le quotidien sportif. « Tout le monde adhère, on croit dans cette nouvelle façon de jouer. On peut dire flamboyante. En tout cas, elle convient à tout le monde. C’est plus excitant, comme vous dites », a déclaré Angel Gomes.