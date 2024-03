Mercato : L’OM reçoit déjà un indice positif pour Paulo Fonseca !

Présenté comme l’un des successeurs potentiels de Jean-Louis Gasset à l’OM, Paulo Fonseca a enfin abordé la question de son avenir, en laissant planer la possibilité d’un départ du LOSC.

Mercato OM : Paulo Fonseca n’exclut pas un départ du LOSC

Conscient du probable départ de Jean-Louis Gasset au terme de la saison, l’Olympique de Marseille est déjà en quête d’un nouveau coach pour prendre les rênes de l’équipe première cet été. Parmi les candidats prioritaires pour occuper ce poste, Paulo Fonseca est considéré comme une cible de choix pour les dirigeants marseillais. Cette information n’est pas nouvelle, car l’entraîneur portugais était déjà dans le viseur de l’OM l’été dernier. A cette époque, les négociations étaient compliquées en raison du contrat de Paulo Fonseca avec le LOSC, qu’il ne souhaitait pas le laisser filer.

Mais la donne sera différente cet été, car le banc de l’OM sera libre avec le départ programmé de Jean-Louis Gasset, tandis que Paulo Fonseca sera en fin de contrat à Lille. De plus, la piste Christophe Galtier semble écartée par les Phocéens, ce qui renforce l’intérêt pour le technicien portugais. Cette situation semble également susciter l’intérêt du coach lillois lui-même.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Paulo Fonseca a en effet laissé entendre qu’il n’était pas certain de prolonger son aventure à Lille : « Je ne sais pas si je serai l’entraîneur de Lille. Si c’est le cas, ce serait plus difficile pour moi. Mais pour les joueurs, ce serait très positif », a-t-il déclaré. Ces propos sont interprétés comme un signal positif en direction de l’OM, montrant une ouverture à un possible changement de club dès cet été.

Attention à la concurrence de Lyon

Toutefois, l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club de Ligue 1 intéressé par le profil de Paulo Fonseca. Ce dernier serait également dans le viseur de l’Olympique Lyonnais pour la succession de Pierre Sage. Cette concurrence ajoute un élément d’incertitude quant à la destination prochaine de Fonseca, mais elle montre aussi la valeur qu’il représente sur le marché des entraîneurs en France.

Les prochaines semaines seront certainement décisives pour lever le voile sur ce dossier et voir où Paulo Fonseca posera ses valises la saison prochaine. Le LOSC n’a pas aussi dit son dernier mot pour le conserver.