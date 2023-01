OM Mercato : C'est confirmé, Marseille accélère pour un milieu

Publié par Enzo Vidy le 02 janvier 2023 à 17:46

Toujours désireux de faire venir un milieu offensif à l' OM, Pablo Longoria s'active sur une piste. Voici les dernières informations.

Ce dossier a déjà fortement animé le mercato estival de l'OM, et semble parti pour faire de même 6 mois plus tard. Depuis quelques jours, la rumeur Ruslan Malinovskyi a refait surface à Marseille, de quoi faire saliver tous les supporters marseillais. Après le départ de Gerson, qui a été officialisé samedi, Pablo Longoria va récupérer un joli chèque d'environ 20 millions d'euros. Une somme conséquente, qui devrait aider l' OM à s'attacher les services du milieu ukrainien. À l'heure actuelle, Ruslan Malinoskyi n'a pas prolongé avec l'Atalanta Bergame et il lui reste seulement 6 mois de contrat avec le club italien.

Si les dirigeants de Bergame ne parviennent pas à lui faire signer un nouveau bail, il serait assuré de partir gratuitement l'été prochain. Le problème, c'est que l' OM ne devrait pas pouvoir s'aligner pour un transfert sec, surtout avec un concurrent tel que Tottenham sur ce dossier. Cependant, Romain Canuti, journaliste pour Le Phocéen, a récemment annoncé un rapprochement entre l'OM et le joueur, tout en précisant que Ruslan Malinoskyi pourrait prolonger avec l'Atalanta dans le but de partir en prêt à Marseille dans la foulée. Et la bonne nouvelle de ce lundi est que la presse italienne a bel et bien confirmé l'information du journaliste marseillais.

OM Mercato : Pablo Longoria va proposer un prêt avec option d'achat pour Malinovskyi

Après Romain Canuti, c'est au tour de TuttoMercatoWeb de confirmer cette information. D'après le média italien, le président de l' OM Pablo Longoria va passer à l'action pour s'attacher les services de Ruslan Malinovskyi cet hiver en proposant un prêt avec option d'achat à l'Atalanta Bergame. Reste à savoir désormais si le joueur ukrainien va prolonger avec l'Atalanta Bergame, car c'est l'une des principales conditions pour pouvoir finaliser l'opération. Les prochaines heures devraient donc être déterminantes dans ce dossier alors que le mercato hivernal de l' OM est déjà fortement agité.