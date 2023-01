PSG : Un renfort étoilé débarque au Paris SG ce mardi !

Publié par Thomas le 03 janvier 2023 à 09:00

Quelques jours après son terrible revers en championnat contre le RC Lens, le PSG a enregistré ce mardi une arrivée de taille en attaque.

Le réveil est difficile cette semaine pour le Paris Saint-Germain, encore sonné de sa première défaite enregistrée dimanche face au Racing Club de Lens. L’équipe de Christophe Galtier, amoindrie depuis la Coupe du Monde, n’est pas parvenue à imposer son jeu contre son dauphin au classement, se faisant dépasser dans à peu près tous les compartiments de jeu, dans un stade Bollaert des grands soirs. Une déconvenue de taille pour le PSG, qui souhaitait démarrer l’année 2023 de la meilleure des manières après une première partie de saison quasi-parfaite. Mais les sourires devraient prochainement réapparaître sur les visages des dirigeants parisiens. Et pour cause, leur star offensive, Lionel Messi, fait son retour aujourd’hui à l’entraînement.

PSG : Lionel Messi de retour après son Mondial gagné contre l’Equipe de France

En plein rêve depuis son triomphe en Coupe du Monde avec l’Albiceleste, Lionel Messi va rapidement renouer avec les échéances parisiennes, après plusieurs semaines de repos accordées par le club. Comme le révèle Le Parisien, La Pulga est attendue dans la matinée pour reprendre l’entraînement du PSG et retrouver ses coéquipiers. " Il se sent très bien et est très motivé ", glisse un proche du club au média francilien. L’Equipe annonce de son côté que cette première journée de reprise sera marquée par des visites de contrôle et un redémarrage progressif pour renouer sans risque avec la compétitivité du reste du groupe.

Déjà favori pour le prochain Ballon d’Or, l’attaquant argentin ambitionne de tout rafler cette saison au PSG. Impressionnant depuis le début de l’exercice 2022/2023, avec 7 buts et 10 passes décisives en 13 matches de Ligue 1, Messi a désormais le regard tourné vers la Ligue des Champions et la double confrontation face au Bayern Munich. En parallèle, le joueur de 35 ans va finaliser sa prolongation au Paris SG, signe d’un bien-être total dans la capitale française.