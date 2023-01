Stade Rennais : Martin Terrier soutenu par une pépite de Marseille

Publié par Enzo Vidy le 03 janvier 2023 à 12:20

Après sa grave blessure au genou avec le Stade Rennais face à l'OGC Nice, Martin Terrier a reçu le soutien d'une pépite de Marseille.

Le Roazhon Park risque de se souvenir longtemps de ce qu'il s'est passé lundi soir à la 30e minute du match entre le Stade Rennais et l'OGC Nice. Sur un contact avec Jordan Lotomba, Martin Terrier s'est gravement blessé au genou, et s'est écroulé sur la pelouse en hurlant de douleur. Face aux cris absolument terribles de son attaquant, le public du Stade Rennais est d'abord resté médusé, avant d'ovationner Martin Terrier lors de son évacuation sur civière quelques minutes plus tard.

À l'heure actuelle, la gravité de sa blessure n'est pas encore connue, mais les images ainsi que la réaction de Martin Terrier ne laissent présager rien de bon pour le Stade Rennais et son numéro 7. De nouvelles informations devraient tomber dans la journée de ce mardi. Depuis ce terrible évènement, Martin Terrier reçoit de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux de la part des supporters rennais, mais aussi d'autres acteurs du championnat de France.

Stade Rennais : Amine Harit soutien Martin Terrier après sa blessure

Il a connu un évènement similaire juste avant de partir à la Coupe du monde avec le Maroc. Le 13 novembre dernier, lors du choc à Louis-II entre l' OM et l'AS Monaco, Amine Harit est gravement touché au genou après un contact avec Axel Disasi, sur une action semblable à celle de Martin Terrier lundi soir.

Quelques jours plus tard, le verdict est sans appel pour le milieu marseillais, son rêve de Coupe du monde s'envole, et sa saison est terminée. Lundi soir, Amine Harit était donc forcément bien placé pour ressentir la détresse de Martin Terrier, et n'a pas manqué de lui adresser un joli message de soutien sur son compte Twitter : "Courage mon frère, j’espère rien de grave." Un joli geste de la part du joueur de l' OM.