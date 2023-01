Stade Rennais FC : Martin Terrier, le SRFC retient son souffle !

Publié par Gary SLM le 03 janvier 2023 à 07:56

Le Stade Rennais retient son souffle dans l’attente du verdict des médecins sur la grave blessure de Martin Terrier. L’attaquant du SRFC s’est fait mal au genou pendant le match contre l’OGC Nice.

Joueur important du Stade Rennais FC, Martin Terrier donne de grosses inquiétudes au groupe du SRFC et à son entraîneur Bruno Genesio. Hier, lors du match de la 17e journée de Ligue 1 qui opposait les Rennais aux Niçois, l’ancien Lyonnais a quitté le terrain après un mauvais craquage de son genou. Celui-ci a immédiatement commencé à gonfler, ce qui n’est pas un très bon signe pour la suite de sa saison.

Stade Rennais : Verdict les prochaines heures pour Martin Terrier

Martin Terrier avait pourtant bien commencé sa soirée en attaque du SRFC. Dès la 5e minute de jeu, l’attaquant de Rennes a fait trembler le Roazhon Park avec son ouverture du score. Le Stade Rennais n’a été rejoint au score par l’OGC Nice qu’à la 21e minute de jeu avec le but du niçois Ross Barkley. Une trentaine de minutes après le début du match, Martin Terrier était contraint de laisser sa place à Jérémy Doku après une blessure au genou.

Rennes a finalement pris les trois points de la victoire sur ce match grâce au but inscrit à la 89e minute par Benjamin Bourigeaud. Mais pour Bruno Genesio, la blessure de son leader d’attaque est un mauvais signe. Le coach du SRFC a expliqué après la rencontre que c’est un énorme « point noir de la soirée ».

Poursuivant, l’entraîneur du Stade Rennais fait remarquer que « Pour l'instant, c'est un genou qui a gonflé. Mais ce n'est jamais très bon quand un genou tourne et gonfle comme ça. » Il attend la matinée de ce mardi pour en savoir davantage sur l'état du genou de Martin Terrier.

L'attaquant Rennais sera situé sur la gravité de sa blessure et le temps d’indisponibilité qu’il devra observer. La possible absence de plusieurs semaines qui se dessine pour le buteur Rouge et Noir est un véritable coup dur pour le club. Terrier réalisait un excellent début de saison avec Rennes. Il a inscrit 9 buts en 16 matchs de Ligue 1 qui font de lui le 7e meilleur buteur de la saison.