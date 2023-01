FC Barcelone : Xavi acte le retour d'un cadre du Barça

Publié par Jules le 03 janvier 2023 à 16:08

Toujours leader de Liga malgré son match nul contre l'Espanyol Barcelone (1-1), le FC Barcelone va faire son entrée en Coupe du Roi demain soir.

Alors que le FC Barcelone vise le titre en Liga, les Catalans pourraient également tenter de remporter la Coupe du Roi, compétition dans laquelle le Barça est l'équipe la plus titrée de l'histoire en Espagne. Pour ce faire, les hommes de Xavi devront faire un beau parcours, et cela commence dès demain, face à l'Intercity, équipe de troisième division espagnole. Compte tenu du statut de favori des Blaugranas, l'entraîneur pourrait faire tourner et a d'ailleurs déjà acté un retour en défense.

Blessé depuis le mois d'octobre avec le FC Barcelone, Ronald Araujo, qui a également manqué la Coupe du monde avec l'Uruguay devrait être de retour dès demain avec le Barça, comme l'a annoncé Xavi. "L'idée est de faire tourner et de donner des minutes aux joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps, comme Éric (Garcia) et Araujo. Araujo jouera dès le début. Il est à 100% et il nous aidera sûrement en raison de son sacrifice et de sa capacité de leadership, il a une âme et c’est un guerrier."

FC Barcelone : La Coupe du Roi reste un objectif pour Xavi au Barça

Éliminé de la Ligue des Champions de façon prématurée, le FC Barcelone va surtout chercher à remporter la Liga, et pourquoi pas l'Europa League. Néanmoins, la perspective de remporter la Coupe du Roi reste très intéressante aux yeux de Xavi, qui a toujours soif de trophées avec les Blaugranas. "Pour nous, la Liga est l'objectif le plus important une fois en dehors de la Ligue des champions, mais la Coupe est également très importante, nous voulons la gagner."

Demain soir, le FC Barcelone devrait se présenter avec un onze de départ différent de celui-ci mis en place ce week-end contre l'Espanyol Barcelone. Tandis que Robert Lewandowski sera laissé au repos, le Barça, qui recherche un attaquant pour suppléer le Polonais, devrait vraisemblablement compter sur Memphis Depay pour occuper la pointe de l'attaque, malgré toutes les rumeurs qui entourent le Néerlandais.