OM Mercato : Une pépite de Marseille proche de signer en Ligue 2

Publié par Timothée Jean le 04 janvier 2023 à 13:39

Désireux de réduire son effectif durant ce mercato hivernal, l’ OM s’apprête à céder l’un de ses jeunes en faveur d’un club de Ligue 2.

Le mercato hivernal sera très agité du côté de l’ OM qui compte apporter quelques retouches à son effectif. Mais avant de boucler l’arrivée de nouveaux renforts, l’Olympique de Marseille procède à un dégraissage de son groupe. Le club phocéen s’est séparé cet hiver de trois joueurs et ce n’est pas encore terminé.

D’autres mouvements restent à prévoir. Après avoir offert une porte de sortie à Isaak Touré, qui a rejoint Auxerre en prêt, c’est Gerson qui a récemment fait son retour à Flamengo contre un montant estimé à environ 20 millions d’euros, bonus compris. Et un autre joueur absent des plans d’Igor Tudor à l’ OM est également proche de faire ses valises. Il est question de Simon Ngapandouetnbu, qui ne parvient pas à se faire une place au sein de l’effectif marseillais.

OM Mercato : Simon Ngapandouetnbu se rapproche de la Ligue 2

Barré par la rude concurrence de Pau Lopez et Ruben Blanco dans les cages de l’ OM, le jeune gardien de but camerounais a vite compris qu’il sera très difficile pour lui d’inverser la tendance à Marseille. Revenu de la Coupe du monde au Qatar avec le Cameroun, Simon Ngapandouetnbu n’a plus l’intention de terminer la saison sous les couleurs de l’ OM. Il souhaite changer de club afin de retrouver plus de temps de jeu sous d’autres cieux. Consciente de cette situation, la direction marseillaise ne ferme pas la porte à son départ. L’ OM s’active pour lui trouver une nouvelle porte de sortie et est déjà en négociations avancées avec un club de Ligue 2, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée.

Interrogé par Le Phocéen, l’agent du joueur, Franck Belhassen, a confirmé ces négociations. « On est en train avec l' OM d'essayer de trouver une solution pour que Simon puisse être prêté en Ligue 2, qu'il s'agresse et revienne plus fort la saison prochaine », a-t-il confié. L’objectif est donc de permettre à Simon Ngapandouetnbu de s’aguerrir en deuxième division avant de revenir plus fort à l’ OM en juillet prochain. Reste à connaître sa future destination.

L’été dernier, le nom de Valenciennes FC était déjà évoqué pour son transfert. Les négociations entre les différentes parties pourraient ainsi reprendre dans les jours à venir. En quête d’un nouveau gardien de but pour la suite de la saison, l’AS Saint-Etienne pourrait aussi profiter de cette occasion pour s’offrir le jeune gardien de l’ OM, même si cette seconde option reste peu probable.