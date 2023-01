ASSE : Batlles reçoit une mauvaise nouvelle pour Saint-Etienne-Laval

Publié par Thomas le 05 janvier 2023 à 08:30

Après son nul encourageant contre le Stade Malherbe de Caen, l' ASSE a reçu une nouvelle plutôt contrariante en vue du match contre Laval.

Toujours lanterne rouge du championnat après 17 journées, l’AS Saint-Etienne aborde ses prochaines échéances comme des finales avant l’heure. Auteur d’une première partie de saison catastrophique, l’équipe ligérienne n’a plus le droit à l’erreur et ça, Laurent Batlles le sait. Le coach de l’ ASSE a reçu un ultimatum de la part de sa direction et se voit dans l’obligation de ramener les 3 points lors des deux prochaines rencontres de Ligue 2, à savoir contre le Stade Lavallois (15e) et Niort (19e). Pour ce faire, l’ancien milieu stéphanois pourra compter sur ses recrues hivernales, Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah, voire d’autres joueurs qui pourraient arriver d’ici-là. Néanmoins, un joueur important pourrait manquer ce choc prévu mardi prochain au stade Geoffroy-Guichard.

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’ ASSE a enregistré la blessure cette semaine de Saïdou Sow, qui semblerait très incertain pour le match contre Laval. Le défenseur central de 20 ans avait remplacé Anthony Briançon, qui s'était blessé contre Caen la semaine passée, disputant au total 75 minutes plutôt convaincantes. Son absence est donc un coup dur important pour Batlles, qui comptait utiliser son international guinéen lors du prochain match pour faire souffler les cadres en défense.

ASSE Mercato : Saïdou Sow très courtisé cet hiver en France

Parallèlement aux échéances de la Ligue 2, le jeune défenseur stéphanois reste très surveillé sur le mercato. Placé sur la liste des joueurs transférables cet hiver, Saïdou Sow a reçu les avances du Havre, leader du championnat, qui cherche à remplacer Zakaria Diallo, dont le contrat a été résilié cette saison. Si l’équipe normande semble mener les devants pour récupérer Sow, la pépite de l’ ASSE est également sous le radar d’une écurie grecque ainsi qu’un club de Ligue 1, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, selon le site spécialisé EVECT. Cet été, le FC Nantes, Angers et le RC Strasbourg avaient développé un intérêt pour le natif de Conakry.