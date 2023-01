FC Lorient Mercato : Un joueur croate dans le viseur du FCL

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2023 à 00:51

Le FC Lorient viserait un jeune joueur croate pour se renforcer à un poste clé où le club Morbihan a un besoin urgent, cet hiver.

Le FC Lorient est à la recherche un gardien de but en priorité cet hiver, car ce n’est plus un secret, le club a perdu son dernier rempart pour une longue durée. Blessé au genou lors du match perdu contre le PSG (1-2, le 6 novembre), Yvon Mvogo a été opéré. Il sera absent « entre 4 à 6 mois en fonction de sa convalescence et sa réathlétisation » comme l’a précisé Régis Le Bris, entraineur des Merlus. Pour remplacer son portier titulaire, le FCL a coché des noms. Celui de l’international roumain, Ionut Radut, a été révélé par Sky Sports. Les Merlus seraient intéressés par le gardien de l’Inter Milan. Prêté à l’US Cremonese en début la saison, il n’a pas satisfait les attentes du promu en Serie A. De ce fait, Ionut Radut devrait revenir à Milan, avant de repartir en prêt. Une opportunité pour le club de Ligue 1.

Le FC Lorient lorgnerait aussi l’ancien gardien de but du LOSC, Ivo Grbic, selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter. Indésirable à l’Atlético Madrid, il serait sur le départ cet hiver. Le club breton serait à l’affut pour accueillir l’international croate (2 sélections) sous la forme d’un prêt, lors du mercato hivernal.

FC Lorient Mercato : Dinko Horkas annoncé dans le viseur du FCL

Un autre portier croate serait également pisté par le FC Lorient, pour compenser l’absence d'Yvon Mvogo, jusqu’à la fin de la saison. Si l’on en croit l’information de L’Équipe, Dinko Horkas (23 ans) figure sur la short-list du club entrainé par Régis Le Bris. Le jeune gardien de but, à qui les Lorientais « songent » cet hiver, évolue au Lokomotiv Plovdiv (D1 bulgare). En plus d'être le N°1 dans les perches de l'équipe burgare, il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2024. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de la cible du FC Lorient est estimée à 500 000 euros.