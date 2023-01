ASSE Mercato : Saint-Etienne fonce sur un défenseur en Ligue 2

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2023 à 22:21

L’arrivée du gardien de but Gautier Larsonneur bouclée, l’ ASSE s’attaque au dossier du défenseur central. Celui d’un club de Ligue 2 serait visé.

L’ ASSE fait son marché hivernal rapidement, afin de mieux préparer la deuxième moitié de la saison avec les renforts recrutés. À la mi-décembre, l’AS Saint-Etienne s’est ainsi offert les services de Gaëtan Charbonnier en tant que joker. L’avant-centre de 34 ans a débarqué de l’AJ Auxerre en Ligue 1 pour rejoindre le dernier de Ligue 2. En fin de contrat au FC Nantes en juin 2023, Dennis Appiah a quitté les Canaris, toujours en Ligue 1, pour signer chez les Verts. Et ce n’est pas tout ! L’ ASSE a sorti le chéquier pour arracher Gautier Larsonneur à Valenciennes FC, club dont il était le gardien de but N°1 cette saison.

ASSE Mercato : Le défenseur Adrien Monfray intéresse Saint-Etienne

En attendant l’annonce officielle de la signature du portier 25 ans, l’ ASSE poursuit son marché ambitieux annoncé en novembre. Elle s’attèle en ce moment au recrutement d’un défenseur central doté d’une expérience du haut niveau. Selon les informations de l'Insider Mohamed Toubache-Ter, « Adrien Monfray serait dans le viseur des Verts ». Le défenseur axial de 32 ans appartient à Grenoble Foot 38 jusqu’en juin 2024. Titulaire indiscutable, il a été aligné d'entrée de jeu 14 fois, en autant de matchs disputés cette saison en Ligue 2 avec le club d’Isère.

Il faut cependant souligner que les recruteurs de l’ ASSE ne doivent pas se tromper dans leur choix à ce poste où les recrues Jimmy Giraudon et Anthony Briançon (capitaine) ont été décevantes lors de la première moitié de la saison. Pour preuve, l’équipe de Laurent Batlles a concédé 31 buts en 17 matchs de Ligue 2 disputés et est dernière du championnat, avec la pire défense.