ASSE Mercato : L'arrivée d'un gardien à Saint-Etienne se confirme

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2023 à 14:51

L’ ASSE va bien enregistrer la signature d’un gardien de but dans les prochaines heures. L’entraîneur de Valenciennes confirme son départ.

« Il y a eu des contacts entre nous et l’ ASSE, mais il y a déjà quelques jours. Et honnêtement, Gautier Larsonneur n’ira pas à Saint-Étienne et va rester à Valenciennes », avait déclaré cette semaine Eddy Zdziech dans La Voix du Nord. Mais à la suite de la déclaration du président de Valenciennes FC, l’AS Saint-Etienne est passé à l’offensive.

Le club ligérien a convaincu le club nordiste, mais aussi le Stade Brestois, d'engager le gardien de but titulaire du VAFC. Ce dernier est donc attendu à Saint-Etienne pour s’engager, comme l’a annoncé Mohamed Toubache-Ter, ce jeudi. Le portier de 25 ans devrait signer un contrat de 2 ans et demi en plus d’une année en option.

ASSE Lercato : Nicolas Rabuel confirme le départ de Larsonneur

L’information de l’insider est confirmée par l’entraîneur de Valenciennes FC. Contacté par le site internet Le 11 Valenciennois, il a avoué, un peu déçu, que Gautier Larsonneur a fait le choix de rejoindre l’ ASSE, lanterne rouge de Ligue 2. Il parle même déjà de ce dernier au passé. « C’était un joueur important, mais ça fait partie du football même si le timing est embêtant, a confié Nicolas Rabuel. C’est acté et on bascule tout de suite sur le VAFC. C’est son choix et je n’ai pas envie de commenter ça. On parle du PFC et rideau. Tout ce qui n’est plus maîtrisable est le passé. Qu’on parle de la suite et du futur », a-t-il conclu.

Ayant déjà recruté l'attaquant Gaëtan Charbonnier et le polyvalent défenseur Dennis Appiah, l' ASSE enregistre donc l'arrivée d'une troisième recrue hivernale. Une bonne nouvelle pour Laurent Batlles, dont l'équipe a besoin de renforts pour tenter de se maintenir en Ligue 2, dans cette deuxième moitié de la saison.