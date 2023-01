PSG Mercato : Luis Campos a déniché un crack pour remplacer Navas

Publié par JEAN-LUC D le 05 janvier 2023 à 23:21

Mécontent de sa situation au PSG, Keylor Navas ne sera pas retenu en cas de proposition durant ce mercato hivernal. Luis Campos aurait même déjà identifié son successeur.

Annoncé tout proche d’un départ en Italie l’été dernier, Keylor Navas est finalement resté au Paris Saint-Germain. Mais le gardien de but de 36 ans pourrait ne pas terminer la saison en Ligue 1. Désireux de retrouver du temps de jeu, même s’il doit être aligné contre Châteauroux en Coupe de France ce vendredi, l’ancien portier du Real Madrid ne se voit plus d’avenir chez les Rouge et Bleu.

Après le Bayern Munich, c’est le Club América, au Mexique, qui serait intéressé par ses services pour remplacer Guillermo Ochoa, lequel s’est engagé avec la Salernitana en Série A il y a quelques jours. Le Paris SG devrait donc recruter prochainement un nouveau gardien pour lui succéder. Aux dernières nouvelles, l’oiseau rare pourrait débarquer en provenance du Brésil.

PSG Mercato : Andrew da Silva Ventura, futur successeur de Navas ?

En effet, selon les informations divulguées ce jeudi par Foot Mercato, Luis Campos continue de prospecter pour le Paris Saint-Germain au Portugal. Après Vitinha l’été passé, un autre pensionnaire de la Primeira Liga pourrait débarquer au Camp des Loges dans les mois à venir. Le portail sportif que le conseiller football du club de la capitale française aurait notamment repéré un jeune portier brésilien, Andrew da Silva Ventura.

Sous contrat avec le club de Gil Vicente Futebol jusqu’en juin 2026, le dernier rempart de 21 ans serait pisté en cas de départ de Keylor Navas. Mais le Paris SG n’est pas seul sur ce coup puisque le FC Porto serait également sur ses traces du jeune compatriote de Neymar. S’il n’était pas programmé pour jouer en équipe première dès sa première année en Europe, le natif de Duque de Caxias a surpris tout son monde par son adaptation expresse.

« Andrew est arrivé à Gil Vicente pour jouer avec les U23, dans l’optique de l’intégrer un jour en équipe première. Mais on a vite compris que son potentiel était énorme (…) Il nous a surpris par sa capacité d’adaptation et d’intégration des aspects tactiques et techniques », a confié au média francilien Ricardo Soares, son coach jusqu’à son départ en juin dernier. Arrivé en provenance de Botafogo en juillet 2021, Andrew est estimé à 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.