PSG : Le coup de pression d'un titi sur Galtier après Châteauroux

Publié par Ange A. le 07 janvier 2023 à 03:01

Une pépite parisienne a adressé un message à Christophe Galtier après l’entrée en lice réussie du PSG en Coupe de France contre Châteauroux.

Le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire après son faux pas à Bollaert. Vendredi, le PSG a dominé Châteauroux (1-3) pour son entrée en matière en Coupe de France. Avant ce succès, les Rouge et bleu restaient sur un revers sur le même score en championnat contre le RC Lens. Contre le pensionnaire de National, Christophe Galtier a procédé à un turn-over pour donner du temps de jeu à certains éléments. Déjà buteur à Lens, Hugo Ekitike a remis ça en ouvrant le score contre La Berrichonne. Les locaux ont relancé le suspense en égalisant par Natanael Ntolla avant la mi-temps (37e). Carlos Soler (78e) puis Juan Bernat (90e+1) ont plié le score dans le second acte. Au sortir de cette victoire, un titi a interpellé Christophe Galtier, l’entraîneur du club francilien.

PSG : Le message d’un titi à Galtier après sa première avec Paris

Entré en jeu contre le RC Lens lors de la dernière sortie du Paris Saint-Germain, Ismaël Gharbi a signé sa première apparition avec l’équipe première. Contre Châteauroux, le milieu offensif a cette fois honoré sa première titularisation avec le Paris SG cette saison. Une première qui restera longtemps dans la mémoire du titi, auteur de sa première passe décisive avec le PSG. Le milieu a servi Hugo Ekitike pour l’ouverture du score. Satisfait de sa performance, le milieu âgé de 18 ans souhaite pouvoir disposer de plus de temps de jeu avec le groupe professionnel.

« C’est sûr que nous sommes heureux d’avoir pu jouer aujourd’hui, déjà. Après, on verra. Nous espérons pouvoir jouer de plus en plus de minutes. C’est à chaque fois un plaisir de porter ce maillot », a indiqué Gharbi au micro de beIN Sports. Pas sûr qu’il soit exaucé par Christophe Galtier au vu de la pléthore de stars dont dispose le club francilien.