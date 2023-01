Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio répond pour Florian Thauvin

Publié par JEAN-LUC D le 07 janvier 2023 à 10:37

Avec la grave blessure au genou de Martin Terrier, le Stade Rennais songerait à Florian Thauvin pour le remplacer en attaque. Bruno Genesio s’est exprimé sur ce dossier.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, Martin Terrier va être éloigné des terrains de football durant mois. Le Stade Rennais ne pourra donc plus compter sur son meilleur cette saison. Une énorme absence que le club breton aimerait combler par le prêt de Florian Thauvin. En effet, selon les informations du Quotidien Du Sport, les dirigeants rennais penseraient sérieusement à l’option du Champion du monde 2018, qui n’est plus le bienvenu au Tigres de Monterrey.

Toujours selon la même source, l’intention de Florian Maurice, directeur sportif du SRFC, serait d’obtenir un prêt, mais en laissant une partie du salaire de l’ancien de l’Olympique de Marseille à la charge du club mexicain. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Tigres UANL, Thauvin serait déjà enthousiaste à l’idée de jouer la Ligue Europa. Présent en conférence de presse vendredi, Bruno Genesio a notamment évoqué le dossier de la succession de Martin Terrier.

Stade Rennais Mercato : Florian Thauvin à la place de Terrier ? Genesio temporise

D’après Le Quotidien Du Sport, Florian Maurice et Bruno Genesio seraient d’accord sur le nom de Florian Thauvin pour le remplacement temporaire de Martin Terrier. Toutefois, les dirigeants du Stade Rennais n’auraient pas encore pris contact avec leurs homologues des Tigres pour évoquer la possibilité d’un prêt. Une tendance confirmée par l’entraîneur de la formation française, Genesio préférant prendre son temps pour réfléchir et prendre la bonne décision pour trouver un remplaçant à Terrier avant le 31 janvier.

« Il ne serait pas opportun de se précipiter. On verra si on amène un nouveau joueur dans l'effectif mais on a du temps, il ne faut pas prendre ce genre de décision à la légère. Soit on essaie de trouver un joueur qui ressemble à Martin, soit on voit avec les joueurs qu'on a à disposition. J'ai beaucoup de joueurs intelligents qui peuvent s'adapter à différentes situations et différents systèmes. Le groupe doit montrer qu'il est capable de surmonter ces aléas », a expliqué l’ancien coach de l’OL.