Stade Rennais : Après Terrier, un nouveau coup dur au SRFC

08 janvier 2023

Victorieux de Bordeaux en Coupe de France, le SRFC a enregistré un nouveau blessé dans ses rangs après la grave blessure de Martin Terrier.

Le Stade Rennais s’est imposé d’une courte tête pour son entrée en lice en Coupe de France. Le SRFC a dominé les Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique en 32es de finale de la compétition. Rennes s’est imposé deux buts à un face au FCGB. Des réalisations de Benjamin Bourigeaud (23e) et Jérémy Doku (53e) ont permis aux Rouge et noir de vaincre les Marine et blanc. Lesquels sont parvenus à revenir au score par Josh Maja (45e+2). Vainqueur de Bordeaux, le SRFC quitte néanmoins la Gironde avec un nouveau blessé dans ses rangs. Titularisé contre les Girondins, Xeka n’a pas terminé la rencontre en raison d’une blessure. Le milieu portugais n’a à peine disputé que le premier quarts d’heure du match.

Stade Rennais : Xeka rejoint l’infirmerie du SRFC

Le milieu de terrain du Stade Rennais est mal retombé sur sa cheville suite à un duel. Après une première intervention du staff médical, l’ancien Lillois a tenté de poursuivre la rencontre avant de renoncer. Bruno Genesio l’a remplacé par Lesley Ugochukwu. Les prochaines heures permettront d’en savoir davantage sur la nature et la durée d’indisponibilité de Xeka. Lequel rejoint une infirmerie du Stade Rennais qui vient d’accueillir Martin Terrier.

Le meilleur buteur du SRFC cette saison a été victime d’une grave blessure au genou lors de la dernière sortie contre l’OGC Nice. Le buteur vedette de Rennes cette saison (12 réalisations, 5 passes décisives) est forfait pour le reste de l’exercice en cours. Il a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Terrier forfait pour le reste de la saison, Bruno Genesio va prochainement enregistrer le retour d’un cadre. Blessé à la cheville depuis septembre, Baptiste Santamaria est attendu pour la deuxième partie de saison.