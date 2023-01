ASSE Mercato : Gautier Larsonneur rassure les Verts avant Laval

Publié par Dylan le 08 janvier 2023 à 11:06

L'ASSE a enrôlé sa troisième recrue hivernale avec Gautier Larsonneur. L'ancien portier de Brest a d'ailleurs apporté de bonnes nouvelles à Laurent Batlles.

Éliminée dès son entrée en lice en Coupe de France en octobre dernier, l'ASSE n'a pas eu de frissons ce week-end. Pourtant, le club forézien peut tout de même se satisfaire de sa dernière recrue en date : Gautier Larsonneur. Le gardien français de 25 ans a une très bonne connaissance de la Ligue 1 où il a fait deux saisons pleines avec le Stade Brestois (62 matchs entre 2019 et 2021). Son expérience de la Ligue 2 (90 matchs) sera également précieuse pour un club dernier de l'antichambre de l'élite.

Recruté pour 1,6 millions d'euros d'après L'Equipe, il est la troisième recrue des Verts après l'attaquant Gaëtan Charbonnier et le polyvalent défenseur Dennis Appiah. Deux autres noms bien connus de la Ligue 1 : le premier a connu le PSG, Montpellier, Reims et Auxerre (179 matchs au total) tandis que le second s'est forgé à Caen puis Nantes (156 matchs au total). De quoi donner de l'espoir aux supporters stéphanois, qui attendent une nouvelle victoire de leur équipe contre Laval mardi. Le dernier succès de l'ASSE en Ligue 2 remonte au 22 octobre dernier (victoire 1-0 contre Amiens).

Gautier Larsonneur connaît du monde à l'ASSE

Pour Laurent Batlles, le coach de l'AS Saint-Étienne, le recrutement de Gautier Larsonneur est aussi un soulagement. Après avoir enrôlé Matthieu Dreyer, un autre portier en provenance du FC Lorient l'été dernier, il pensait tenir un dernier rempart de choix mais ce ne fut pas le cas. Ni Dreyer, ni Etienne Green, l'autre gardien titulaire n'ont gagné sa confiance à l'issue des 17 premières journées de Ligue 2. Il faut dire que le bilan défensif (31 buts encaissés) inquiète, faisant des Verts les plus friables dans ce domaine.

En plus d'apporter son expérience, Gautier Larsonneur s'est déjà intégré dans l'effectif de l'AS Saint-Étienne. Le joueur n'est pas arrivé sans repères : « Je connais deux joueurs de l'ASSE : Lenny (Pintor) que j’ai connu un peu à Brest et Charbo' (Charbonnier) avec qui j’ai joué trois ans à Brest. C'est quelqu'un avec qui j’étais très régulièrement en contact même si on n'évoluait plus dans le même club. C'est un ami, je suis content de le rejoindre » a confié la dernière recrue du club forézien en conférence de presse. Tous les signaux sont au vert pour Gautier Larsonneur.