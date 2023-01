RC Strasbourg Mercato : Officiel, le RCSA se sépare de Julien Stéphan !

Publié par Jules le 09 janvier 2023 à 12:48

Dans une position très délicate en Ligue 1 et éliminé en Coupe de France, le RC Strasbourg a décidé de se séparer de Julien Stéphan.

Le RC Strasbourg, 19e de Ligue 1, a été éliminé de la Coupe de France par Angers SCO, dernier du championnat. Une défaite qui fait mal au moral des supporters du RCSA, qui ne cessent de montrer leur mécontentement à l'égard de leur équipe depuis plusieurs semaines, alors que les défaites se succèdent, et que le maintien devient de plus en plus compliqué à valider pour le RC Strasbourg.

Ainsi, la place de Julien Stéphan, arrivé au club en 2021 en tant qu'entraîneur principal en provenance du Stade Rennais, devenait de plus en plus difficile à tenir pour le coach de 42 ans. Le RC Strasbourg et Marc Keller, son président, ont fini par trancher concernant l'avenir du tacticien français. Ce lundi 9 janvier, le club a officialisé la mise à pied de l'ancien entraîneur du SRFC.

RC Strasbourg Mercato : Julien Stéphan mis à pied par le RCSA

Pointé du doigt depuis le début de la saison en raison des mauvais résultats du RC Strasbourg, Julien Stéphan est désormais fixé sur son avenir. Dans un communiqué officiel sur le site du club, le RCSA a officialisé la mise à pied du coach. "Le Président du Racing Club de Strasbourg Alsace, Marc Keller, a notifié ce lundi 9 janvier 2023 à Julien Stéphan, entraîneur de l’équipe professionnelle du Racing, sa mise à pied à titre conservatoire. L’intérim sera assuré dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre par Mathieu Le Scornet."

Cette mise à l'écart est le fruit des mauvais résultats du club qui mettent en péril l'objectif principal du RC Strasbourg cette saison : le maintien. Le RCSA va désormais devoir compter sur Mathieu Le Scornet, qui était, jusque-là, entraîneur adjoint. Pour relancer une spirale positive, le RCSA se renseigne également sur plusieurs joueurs, dont Oleg Reabciuk, qui évolue en Grèce.