ASSE Mercato : Un nouvel indice sur le futur de Batlles à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 09 janvier 2023 à 16:25

Dernier de Ligue 2, l’ ASSE affronte Laval, mardi. Un match crucial pour Laurent Batlles, qui a clarifié sa situation personnelle.

L’ ASSE a deux matchs décisifs en Ligue 2 au calendrier pour atteindre la mi-saison. D’abord contre le Stade Lavallois, ce mardi à 20h45 au stade Geoffroy-Guichard, puis face au Chamois Niortais le lundi 16 janvier au Stade René-Gaillard. Ces deux rencontres sont cruciales pour Laurent Batlles, dont l’équipe est la lanterne rouge et la pire défense du championnat (31 buts concédés en 17 matches). Déjà sur la sellette, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne pourrait être démis de ses fonctions, en cas de défaite contre Laval et Niort. Lui-même a d'ailleurs reconnu, fin décembre, qu’il est menacé de licenciement. « Ma situation personnelle, je m’en fous […]. Le reste (la décision sur son avenir, ndlr) ne m’appartient pas. Je suis dans le même lot que tous les entraineurs », avait-il lâché, un peu agacé, après la défaite de l’ ASSE contre le FC Annecy (2-1) à Geoffroy-Guichard.

ASSE Mercato : Laurent Batlles ne se sent pas menacé de limogeage

Avant d’affronter Laval, mardi soir, Laurent Batlles a encore été interrogé sur sa situation personnelle à l' ASSE. Il s’est montré rassurant cette fois, en conférence de presse d'avant-match. « Aujourd'hui, je fais mon travail comme je dois le faire. Je ne me sens pas menacé, j'essaie d'amener mon groupe là où je veux l'amener. » Cette assurance du coach de 47 ans ne change rien par contre, car il est bel et bien en sursis. Son équipe a gagné seulement 3 matches en Ligue 2 cette saison, pour 6 matches nuls et 8 défaites.

Rappelons que Laurent Batlles a pris les Verts en charge après leur relégation en Ligue 2. L'objectif initial qui lui a été fixé en début de saison était de faire remonter les Stéphanois immédiatement en Ligue 1. Mais avec le début de saison catastrophique de l' ASSE, lui et son équipe luttent désormais pour le maintien. Et leur tâche est très compliquée, vu que quatre clubs descendent directement en National, à l'issue de l'exercice 2022-2023.