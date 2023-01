Montpellier HSC Mercato : Un défenseur se dirige vers l'Allemagne

Publié par Jules le 10 janvier 2023 à 14:25

Alors que le Montpellier HSC est très actif dans le sens des départs durant ce mercato, un défenseur pourrait quitter le MHSC prochainement.

Alors que le marché des transferts hivernal est lancé depuis plus d'une semaine, ça bouge déjà au Montpellier HSC. Alors qu'Arnaud Souquet a déjà quitté le club pour rejoindre la MLS, et que Sacha Delaye s'est engagé avec Le Puy Foot, d'autres départs sont à prévoir au sein du MHSC. Récemment, c'est le nom de Téji Savanier qui a été annoncé dans le viseur d'Al-Nassr, le nouveau club de Crisitano Ronaldo en Arabie saoudite.

Et le Montpellier HSC pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin. Le 14e du championnat de France, qui a connu un changement d'entraîneur plus tôt dans la saison, semble être en pleine reconstruction, ce qui amène logiquement des départs, et probablement quelques arrivées. En défense, Nicolas Cozza est annoncé sur le départ et pourrait rejoindre un club allemand dans les prochains jours.

Montpellier HSC Mercato : Nicolas Cozza se rapproche de Wolfsburg

Titulaire au poste de latéral gauche ou de défenseur central depuis le début de la saison, Nicolas Cozza est un joueur clé du Montpellier HSC. Néanmoins, le Montpelliérain pourrait quitter l'Hérault pour rejoindre l'Allemagne dans les prochains jours. Comme l'a annoncé Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, le joueur aurait déjà trouvé un accord avec Wolfsburg dans le cadre d'une arrivée en fin de saison, alors que le défenseur de 24 ans sera en fin de contrat en juin prochain avec le MHSC.

Néanmoins, le Montpellier HSC conserve l'espoir de tirer une petite somme d'argent de ce départ. Récemment, des discussions entre le MHSC et le club allemand ont été ouvertes pour trouver un accord sur une arrivée du joueur en Allemagne dès cet hiver. Cela permettrait aux Montpelliérains de récupérer un peu de liquidités pour poursuivre leur mercato, tout en évitant de perdre un joueur gratuitement en fin de saison.