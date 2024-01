À la recherche d’un nouveau latéral gauche pour épauler Renan Lodi, la direction de l’OM s’est vu proposer les services d’un ancien joueur de Montpellier.

Mercato OM : Nicolas Cozza a été proposé à Marseille, mais…

En ce début de mercato hivernal, les clubs européens s’activent en coulisses pour s'offrir de nouvelles recrues. Et l’Olympique de Marseille ne fait pas exception à la règle. Le président Pablo Longoria et son équipe se démènent pour faire venir de nouveaux renforts à l’OM. Ils cherchent notamment à attirer un nouveau latéral gauche pour épauler Renan Lodi durant cette seconde partie de saison. Et les Phocéens ont déjà un nom en tête.

Selon plusieurs sources concordantes, les dirigeants de l’OM apprécient beaucoup le profil de David Jarusek (23 ans). L’international tchèque évolue à Benfica Lisbonne qui ne serait pas contre l’idée de le prêter à un autre club dès cet hiver. Cela risque de faire les affaires de Marseillais. Cependant, rien n’est encore acté dans ce dossier et d’autres agents continuent de proposer les services de leurs joueurs à Pablo Longoria. C’est spécialement le cas de l’agent de Nicolas Cozza.

Pablo Longoria n’est pas intéressé par son profil

Un an après son arrivée en provenance de Montpellier, l’arrière gauche français aimerait quitter VfL Wofsbourg cet hiver. Le compte Le Petit OM assure en effet que Nicolas Cozza, qui s’était notamment révélé en Ligue 1 lors de sa progression au MHSC, a été proposé à l’Olympique de Marseille par le biais de son agent. Cependant, la réponse des dirigeants marseillais fut négative.

Même si le défenseur polyvalent de 24 ans est disponible pour un prêt avec option d’achat, son profil ne correspondrait pas au type de joueurs recherchés par la direction de l’OM. Cette dernière semble privilégier d’autres pistes pour le renforcement de son couloir gauche. Les recherches se poursuivent dans ce sens.