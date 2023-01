Montpellier HSC Mercato : Le MHSC acte le départ d'un roc défensif

Publié par Thomas G. le 24 janvier 2023 à 13:30

Affaibli par le départ de Jonas Omlin, le Montpellier HSC pourrait vivre un nouveau coup de massue avec le départ d'un défenseur cet hiver.

La semaine dernière, le Montpellier HSC a officialisé la vente de l’international suisse Jonas Omlin pour 10 millions d’euros. Un départ qui pourrait s’avérer préjudiciable pour le MHSC dans la course au maintien en Ligue 1. Les Montpelliérains sont actuellement 15e avec 2 points d’avance sur le 17e, premier relégable. Les Héraultais pourraient vivre une nouvelle désillusion avant la fermeture du mercato hivernal.

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le défenseur français Nicolas Cozza va quitter le Montpellier HSC cet hiver. À six mois de la fin de son contrat, le joueur formé au MHSC va s’engager avec le Vfl Wolfsburg. Les dirigeants montpelliérains souhaitaient éviter un départ libre mais la vente de Nicolas Cozza s’est accélérée après la signature de Kiki Kouyaté.

L’accord entre le Vfl Wolfsburg et le Montpellier HSC pourrait être officialisé dans les prochaines heures. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Nicolas Cozza est d’ores et déjà en Allemagne. Le défenseur de 23 devrait singer un contrat de 4 ans et demi avec le club allemand. Un nouveau coup dur pour le club de la Paillade qui pourrait recruter un nouveau défenseur pour remplacer Nicolas Cozza.

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC veut réussir son mercato

Après le départ de Jonas Omlin et la future vente de Nicolas Cozza, le Montpellier HSC pourrait se montrer actif. L’objectif est de renforcer l’effectif de Romain Pitau afin d’éviter une relégation en Ligue 2 en fin de saison. L’ancien gardien du MHSC, Benjamin Lecomte, pourrait faire son retour dans l’Hérault cet hiver tandis qu’un renfort défensif est également espéré. Le Montpellier HSC souhaiterait solidifier sa ligne défensive avec la création d'un nouveau duo en défense centrale composé de Kiki Kouyaté et de la future recrue.