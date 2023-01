PSG : Un énorme coup dur pour Galtier avant Angers SCO

Publié par JEAN-LUC D le 10 janvier 2023 à 16:41

Le PSG a fait le point sur son effectif à la veille de recevoir Angers SCO pour la 18e journée de Ligue 1. Christophe Galtier compte un blessé.

Mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier à 24 heures du match contre la lanterne rouge du championnat, Angers SCO. En effet, le Paris Saint-Germain a sorti un bref communiqué pour annoncer que Marco Verratti s'était blessé lors de la séance d'entraînement de ce mardi. Le milieu de terrain de 30 ans a ressenti une douleur au quadriceps droit et a dû laisser ses coéquipiers continuer sans lui au Camp des Loges.

« Marco Verratti a ressenti une douleur au quadriceps droit ce matin à l’entraînement et a dû quitter la séance. Des examens seront effectués dans les 48 heures », a indiqué le club de la capitale sur son site officiel. Le compatriote de Gianluigi Donnarumma ne sera donc pas disponible pour la réception des hommes d’Abdel Bouhazama, mercredi soir, au Parc des Princes. Un gros coup dur confirmé par l’entraîneur parisien lui-même.

PSG : Marco Verratti forfait, Messi et Neymar de retour

Victime d'une alerte musculaire au quadriceps droit à l'entraînement, ce mardi, Marco Verratti ne jouera donc pas contre Angers SCO mercredi à 21h. Présent en conférence de presse cet après-midi, Christophe Galtier a confirmé la mauvaise nouvelle tout en se montrant serein pour sa composition d’équipe face aux Angevins.

« Marco Verratti est blessé, il a été touché au quadriceps droit durant la dernière séance d’entraînement. Il repassera des examens sous 48 heures. On a retrouvé plus de densité dans le groupe, on retrouve Messi et Neymar. On est plus opérationnel que dans les dernières semaines. Il y a eu une contre-performance à Lens, donc on a un autre visage à montrer. Nous sommes le PSG, nous devons gagner. On doit emballer le match et retrouver des automatismes pour aller de l’avant. Le classement ne doit rien changer. Angers est une équipe qui a changé de visage, très bien organisée et très joueuse », a déclaré le coach du PSG, qui pourra tout de même compter sur les retours de Lionel Messi et Neymar.