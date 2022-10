PSG : Marco Verratti pousse un coup de gueule après l’ES Troyes AC

Après la victoire du PSG contre Troyes(4-3), samedi après-midi, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1, (4-3), Marco Verratti a poussé un coup de gueule.

Brillant offensivement sous l'impulsion de l’insaisissable MNM, le Paris Saint-Germain a montré énormément de fébrilité défensive en encaissant trois buts samedi au Parc des Princes face à l’ES Troyes AC. Au coup de sifflet final, Marco Verratti a forcément dénoncé ce fait. En prélude au match de Ligue des Champions contre la Juventus Turin, mardi soir, le milieu de terrain parisien exhorte ses coéquipiers de la défense à plus d’efforts pour éviter de prendre autant de buts.

« Il faut retenir un peu tout. Il y a eu des moments durant lesquels nous avons joué un très beau football et d’autres où nous n’avons pas bien défendu. C’est pour ça qu’il faut retenir les deux, pour s’améliorer. Il faut continuer à faire ce que nous faisons, c’est bien de marquer quatre buts, mais nous ne pouvons pas encaisser trois buts à la maison comme nous l’avons fait ce soir », a déclaré l’international italien de 29 ans avant de rendre hommage au trio offensif des Rouge et Bleu.

Face à une équipe de Troyes bien organisée et bien entreprenante, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois pu compter sur Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, qui ont chacun marqué, pour se sortir du piège des hommes de Bruno Irlès. Au micro de Prime Vidéo, Marco Verratti n’a pas tari d’éloges à l’endroit de ses trois partenaires.

« Ils font ça depuis le début de la saison. Ils sont magnifiques ! On connaît leurs statistiques. Ils marquent beaucoup tous les trois et c’est très bien pour nous. C’est pour ça que nous devons continuer à jouer de cette manière et trouver le meilleur équilibre. Avec les trois de devant, nous pouvons être dangereux à n’importe quel moment », a confié le compatriote de Thiago Motta.