PSG : Deux grandes arrivées prévues ce mercredi à Paris

Publié par Thomas le 11 janvier 2023 à 12:17

En attendant la rencontre face au SCO d'Angers, le PSG va enregistrer le retour de deux stars ce mercredi au Camp des Loges.

Après une Coupe du monde qui aura grandement impacté le Paris Saint-Germain cet hiver, Christophe Galtier est sur le point de récupérer tous ses cadres de l’effectif. L’entraîneur parisien, déjà renforcé de son néo-champion du monde Lionel Messi, va acter dans la journée le retour de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui avaient bénéficié de dix jours de repos après leur retour anticipé contre le RC Lens, le 1er janvier dernier. Les deux amis, aperçus en vacances dans les rues de New York puis Marrakech, vont faire leur come-back à l’entraînement du PSG dans la journée, alors que cette reprise était initialement prévue jeudi. De quoi préparer au mieux le choc contre le Stade Rennais lors de la 19e journée de championnat.

Logiquement absents en Coupe du France face à Châteauroux (victoire 3-1), Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ne seront pas présents ce soir non plus contre le SCO d’Angers, 20e de Ligue 1. Pour ce choc des extrêmes, le PSG pourra toutefois compter sur Lionel Messi et Neymar.

PSG : Un PSG toujours amoindri pour défier l’Angers SCO

Comme annoncé hier après-midi par Christophe Galtier en conférence de presse, le Paris Saint-Germain devrait se présenter au Parc des Princes ce soir sans plusieurs de ses cadres. Outre Presnel Kimpembe et Nuno Mendes forfaits depuis plusieurs semaines, le club de la capitale devra faire son Marco Verratti, lui aussi blessé. Si certains évoquaient le jeune Warren Zaïre-Emery pour le remplacer, l’Italien devrait plutôt laisser sa place à Fabian Ruiz dans le cœur du jeu.

De retour mais chancelant depuis son coup reçu contre la Serbie, Neymar devrait débuter cette rencontre sur le banc, au contraire de son compère d’attaque, Lionel Messi, qui devrait connaître sa première titularisation de l’année 2023. Pour le reste, Christophe Galtier devrait opter pour un onze classique face aux Angevins ce soir.