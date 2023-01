OGC Nice Mercato : Un nouveau départ est bouclé au Gym

Publié par Enzo Vidy le 11 janvier 2023 à 13:02

Après avoir remercié Lucien Favre lundi dernier, les dirigeants l'OGC Nice bouclent un nouveau départ au sein de leur effectif.

Cette deuxième semaine de mercato hivernal est particulièrement agitée à l'OGC Nice. Lundi, en raisons de résultats beaucoup trop irréguliers, et de l'élimination en Coupe de France, les dirigeants du Gym ont pris la décision de se séparer de Lucien Favre. C'est donc Didier Digard qui va assurer l'intérim à l'OGC Nice pour une durée qui demeure indéterminée pour le moment. Côté joueurs, Andy Delort ne cache plus ses envies de départ, et devrait quitter le club dans les prochains jours.

Mario Lemina est quant à lui courtisé par Wolverhampton qui a d'ores et déjà formulé une offre de 10 millions d'euros aux dirigeants de l'OGC Nice pour enrôler le milieu gabonais dès cet hiver. Mais d'après les dernières tendances, le Gym aurait bouclé le départ d'un jeune milieu de terrain qui n'a jamais réussi à s'imposer sur la Côte d'Azur depuis son arrivée.

OGC Nice Mercato : Lucas Da Cunha va s'engager en Serie B

Depuis son arrivée à l'OGC Nice en 2020, Lucas Da Cunha n'a jamais réussi à s'imposer sur la Côte d'Azur. D'abord prêté au FC Lausanne Sport toute une saison, le jeune milieu offensif réalise de très bonnes performances en Suisse et fait son retour à l'OGC Nice lors de l'été 2021. Après une première partie de saison quasiment sans jouer, Lucas Da Cunha est de nouveau prêté au mois de janvier à Clermont pour finir la saison.

En Auvergne, il disputera 15 rencontres, pour un total de deux buts inscrits. Revenu une deuxième fois à l' OGC Nice cet été, Lucas Da Cunha était déterminé à s'imposer au Gym, mais n'était pas désiré par Lucien Favre. Malgré le récent départ de ce dernier, le jeune joueur de 21 ans va quitter la Côte d'Azur dans les prochaines heures. En effet, le journaliste Maxime Tilliette a annoncé mardi soir qu'une visite médicale était programmée à Côme, club de Serie B en Italie, l'occasion pour Lucas Da Cunha de relancer sa carrière hors de la France.