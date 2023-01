PSG Mercato : Nordi Mukiele, le facteur X du Paris SG pour 2023

Publié par Thomas le 11 janvier 2023 à 15:17

Recruté lors du dernier mercato estival, Nordi Mukiele monte en puissance au PSG, poussant Christophe Galtier à revoir ses plans pour 2023.

Arrivé sur la pointe des pieds il y a six mois en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele signe une fin de première partie de saison en grande pompe. Le défenseur tricolore, barré par la concurrence d'Achraf Hakimi dans le couloir droit, est en train progressivement de faire bouger les choses, offrant une polyvalence rare à ses dirigeants pour 2023. Alors que Luis Campos travaille toujours sur la signature de Milan Skriniar en défense centrale, le dirigeant portugais du PSG pourrait rapidement abandonner la piste menant à l’international slovaque, et pour cause, le natif de Montreuil semble être l’option idéale dans ce secteur de jeu.

Si ses débuts dans la capitale laissaient entrevoir une certaine fragilité, Nordi Mukiele s’est rapidement remis sur pied, livrant à chaque fois qu’il était sur le terrain des prestations dignes du Paris Saint-Germain. Une progression qui n’a évidemment pas échappé à son entraîneur, Christophe Galtier, qui a rappelé son importance au sein du groupe Rouge et Bleu, hier en conférence de presse. "C'est un joueur qu'on a souhaité avoir, il est très polyvalent. Il s'est rapidement intégré, il a beaucoup travaillé pendant la pause de la Coupe du monde. Il est une satisfaction. On va avoir un calendrier très chargé. Hakimi a beaucoup joué lors du Mondial."

PSG : Une rigueur allemande apportée au sein de l’effectif parisien

Titulaire une nouvelle fois ce soir contre le SCO d’Angers en l’absence de l’international marocain, Nordi Mukiele est peut-être la recrue estivale la plus satisfaisante côté Paris Saint-Germain. Au-delà de son rendement très positif, le défenseur a apporté au PSG une méthode de travail implacable, apprise lors de son passage au RB Leipzig. Une attitude exemplaire sur et en dehors des terrains qui plaît beaucoup au sein de la direction et du vestiaire, qui l’aurait déjà renommé "monsieur récup".

S’il reste toujours numéro 2 aux yeux de Christophe Galtier, son statut n’est pas fixe et pourrait rapidement évoluer, en fonction des performances de Achraf Hakimi ces prochaines semaines. "Nordi, parce qu’il est de la région, s’était peut-être mis un peu de pression au début mais son intégration est parfaite. On le sent totalement libéré. Sa polyvalence est un vrai atout", commente une source proche du PSG au quotidien L’Équipe.