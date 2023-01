PSG Mercato : Le Paris SG tremble pour Lionel Messi

Publié par Thomas le 12 janvier 2023 à 09:07

Annoncé en bonne voie pour prolonger son contrat au PSG, la star argentine Lionel Messi laisse toujours planer le doute sur son avenir.

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est rassuré en Ligue 1, face au SCO d’Angers, l’emportant à domicile 2 à 0 grâce à des buts de Hugo Ekitike et Lionel Messi. Un match plutôt maîtrisé qui marquait notamment le retour à la compétition de l’attaquant de 35 ans, près d’un mois après son sacre en Coupe du Monde. " L’équipe sans ou avec Leo (Messi) donne un autre visage. Leo aime marquer et ce profil de joueur a besoin de marquer. Il se sentait bien physiquement, il était important pour lui de rejouer rapidement et important pour l’équipe de retrouver Leo ", évoquait hier soir Christophe Galtier au sujet de son meneur de jeu.

Mais si le PSG se réjouit du retour de Lionel Messi, Luis Campos aimerait se rassurer concernant le futur du génie argentin, dont le contrat se termine en juin prochain. S’il se laissait le temps du Mondial pour prendre une décision, le septuple Ballon d’Or n’a toujours pas annoncé son choix aux dirigeants du Paris SG, une situation qui commence à préoccuper les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Messi laisse planer le doute, la MLS en embuscade

Comme le révèle L’Equipe ce matin, Lionel Messi est attendu prochainement pour annoncer sa décision au Paris Saint-Germain. S’il se montre heureux dans la capitale, rien ne garantit que ce dernier choisisse de prolonger l’aventure au PSG. En parallèle, l’Inter Miami pousse toujours pour boucler la venue du champion du monde, lui offrant une porte de sortie exotique après une carrière où il aura tout gagné. Récemment, c’est le coach de l’équipe floridienne qui indiquait ne pas perdre espoir de signer un jour le natif de Rosario. Malgré cela, la tendance reste à une extension de contrat pour Messi, qui pourrait boucler ce dossier après la rencontre face au Stade Rennais, le 15 janvier.